Ông Trịnh Văn Quyết bị tạm đình chỉ hành nghề luật sư

Ngày 16/01/2022, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 30 về việc tạm đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch tập đoàn FLC).

Cụ thể, quyết định số 30 do luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, phó Chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hà Nội ký nêu rõ: Tạm đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư đối với luật sư Trịnh Văn Quyết (sinh ngày 27/11/1975), thẻ luật sư số 993 do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 1/8/2010.

Lý do ông Quyết bị tạm đình chỉ là bởi ông Quyết đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về tội Thao túng thị trường Chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian đình chỉ hoạt động nghề nghiệp luật sư của ông Quyết bắt đầu từ khi có quyết định khởi tố bị can cho đến khi có quyết định khác thay thế hoặc có bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng. Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 29/3/2022. Ông Quyết bị xác định đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để thao túng giá chứng khoán và bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC.

Ngoài ông Trịnh Văn Quyết, đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cũng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động hành nghề luật sư đối với bà Hương Trần Kiều Dung, bà Dung cũng là bị can bị khởi tố trong vụ án ông Trịnh Văn Quyết.

Bà Hương Trần Kiều Dung - phó chủ tịch Tập đoàn FLC - bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.