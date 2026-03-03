Ông Trịnh Văn Quyết nói bóng gió về về tham vọng “Disneyland phiên bản Việt” tại nơi ít ai ngờ đến

Trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết vừa chia sẻ về chuyến đi tới Thượng Hải và một vài nơi khác tại Trung Quốc với mục đích đi xem cách làm du lịch.

Theo chia sẻ, ông Quyết đi kỹ nhất ở Thượng Hải lại là khu Disneyland - Công viên chủ đề lớn nhất châu Á, khai trương 2016.

"Có một điều đáng chú ý: Đi bộ trong đó gần như cả ngày, rất đông người, xếp hàng dài, nhưng hầu như không thấy ngột ngạt, không thấy mệt. Điều này làm tôi để tâm hơn cả những trò chơi.

Một chi tiết nhỏ nữa. Từ lúc bước xuống xe là đã bắt đầu thấy mình được "dẫn dắt"! Dòng người di chuyển trôi chảy, bảng chỉ dẫn rõ ràng, không gian mở dần, nhịp điệu thay đổi dần... Có vẻ là mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng, để mình không bị rối, cũng không bị chán.

Nhận ra là họ không chỉ thiết kế các trò chơi đơn lẻ, mà đúng hơn là họ thiết kế cả một hành trình xuyên suốt có nhiều yếu tố cảm xúc.

Disneyland ở đây cũng không đứng riêng lẻ, nó nằm trong tổng thể quy hoạch của cả khu Phố Đông Thượng Hải. Xung quanh là khách sạn, thương mại, hạ tầng đồng bộ hư cả khu vực được vận hành quanh một trục trung tâm", ông Quyết chia sẽ.

Sau một ngày trải nghiệm, ông Quyết nghĩ, vấn đề luôn luôn không phải là "xây cái gì", mà là "xây như thế nào".

"Trung Quốc phát triển mới các dự án du lịch, giải trí có vẻ thường bắt đầu từ hạ tầng và cấu trúc. Đường mở trước. Metro chạy trước. Quy hoạch đất cát rõ ràng... Rồi sau đó mới đặt vào đó một biểu tượng đủ mạnh để kéo dòng người về.

Tôi cũng ấn tượng với cách họ bản địa hóa. Dù là thương hiệu toàn cầu, mọi thứ khi ở đây đều có sự điều chỉnh cho hợp với thị trường nội địa từ ẩm thực, không gian, thẩm mỹ, nhịp độ vận hành...

Có một quan sát khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Rất đông khách, nhưng cách tổ chức giúp mọi thứ vẫn trật tự. Xếp hàng dài nhưng không hỗn loạn. Hàng quán thương mại nhiều nhưng không gây cảm giác bị ép buộc. Phía sau trạng thái này chắc chắn là một hệ thống vận hành rất chặt chẽ", ông Quyết chia sẻ.

Sau chuyến đi, cựu Chủ tịch FLC thấy rõ hơn, làm du lịch không thể chỉ nghĩ về những thứ riêng lẻ. Phải nghĩ đến hệ sinh thái! Không thể chỉ nghĩ đến lượng khách hôm nay, phải nghĩ đến dòng khách trong nhiều năm nữa.

Ông Quyết cũng đặt ra câu hỏi: "Tại sao không, nếu như một ngày nào đó có một mô hình lấy cảm hứng từ Disneyland nằm tại những tổ hợp dự án du lịch như FLC Quảng Trị hay FLC Pleiku chẳng hạn?

Những gì ở Thượng Hải cho thấy một điều nữa. Quy mô lớn của một dự án không tự nhiên mà có. Nó đến từ cách tổ chức, từ tư duy dài hạn và từ sự kiên nhẫn".

Hệ sinh thái Tập đoàn FLC đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hàng không. Doanh nghiệp này đã thực hiện được một số quẩn thể nghỉ dưỡng, khách sạn tại Quy Nhơn, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. FLC cũng ừng phát triển nhiều tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng quy mô lớn tại các địa phương như FLC Quảng Trị hay FLC Pleiku. Mới đây, tại Gia Lai, UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và tiếp tục chấp thuận cho FLC là nhà đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai công bố quyết định chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex, công ty thành viên thuộc Tập đoàn FLC là nhà đầu tư thực hiện Dự án Sân golf Đak Đoa. Ở Quảng Trị, Tập đoàn FLC muốn đầu tư xây dựng tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển Gio Linh (Quảng Trị), tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng.




