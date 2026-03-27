Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất trong vai trò Chủ tịch FLC

Theo Thảo Vân | 27-03-2026 - 12:42 PM | Doanh nghiệp

Tại một tọa đàm do FLC Group tổ chức sáng 27/3, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với vai trò Chủ tịch tập đoàn, sau khoảng 4 năm vắng bóng.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực FLC, giới thiệu các đại biểu tham dự, trong đó nhắc đến ông Quyết với cương vị Chủ tịch tập đoàn. Đây là sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với FLC tổ chức với chủ đề "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên". 

Doanh nhân Trịnh Văn Quyết. Ảnh: BTC

Đây là lần đầu ông Quyết xuất hiện công khai với vai trò Chủ tịch FLC tại một sự kiện, kể từ khi tái xuất hồi cuối tháng 1/2026. Ông Quyết giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC đến đầu năm 2022, trước khi rời vị trí này.

Trước đó, doanh nghiệp vẫn nhắc đến ông với vai trò cựu Chủ tịch, đồng thời là nhà sáng lập. Gần nhất, ông cũng xuất hiện tại lễ khởi công một dự án khu đô thị tại Thanh Hóa hôm 10/3.

Tiền thân của FLC là Công ty cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (SMiC), do ông Quyết thành lập năm 2001, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và quản lý đầu tư. Từ năm 2010, doanh nghiệp mở rộng sang bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và sau đó tham gia lĩnh vực hàng không từ năm 2019.

Về hoạt động kinh doanh, cuối tháng 9/2025, FLC tiếp quản lại quyền điều hành hãng hàng không Bamboo Airways. Doanh nghiệp cho biết đặt mục tiêu khôi phục quy mô đội bay lên khoảng 30 tàu, tương đương giai đoạn cao điểm trước đây.

Trong lĩnh vực bất động sản, FLC xác định đây vẫn là mảng chủ lực, với khoảng 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai. Doanh nghiệp dự kiến khởi động lại một số dự án trong thời gian tới.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng kiện toàn bộ máy điều hành. Đầu tháng 2, FLC bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam (sinh năm 1991) giữ chức Tổng giám đốc. Ông Nam hiện là Thành viên HĐQT FLC và đảm nhiệm nhiều vị trí tại các đơn vị trong hệ sinh thái. Trong vai trò mới, ông phụ trách điều hành hoạt động chung, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

FLC đồng thời bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực, phụ trách các mảng kinh doanh, phát triển dự án và nâng cao hiệu quả hoạt động theo chiến lược chung.

Từ đầu tháng 3, FLC cũng thông báo cổ đông có thể trực tiếp giao dịch cổ phiếu thông qua Chứng khoán Artex, đơn vị thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến đăng ký, chuyển nhượng và quản lý thông tin cổ đông.


Doanh nghiệp cảng biển lớn nhất Việt Nam lên kế hoạch cho siêu cảng 5 tỷ USD ở Cần Giờ

Trần Quang Chiến sinh năm 1991 vừa bị khởi tố: Từ chuyên gia bảo mật đến quyền năng thao túng sàn tiền số, chiếm đoạt tài sản

Shark Tank Việt Nam và chuỗi trượt dài: Điểm danh các "cá mập" và startup lùm xùm, vướng vòng lao lý

10:50 , 27/03/2026
Dừng M&A với doanh nghiệp Thái, Home Credit Việt Nam vẫn báo lãi cán mốc 2.000 tỷ đồng

10:33 , 27/03/2026
Nền tảng mua bán vàng Golden Fund: Trụ sở đóng cửa, hệ thống tê liệt

10:07 , 27/03/2026
Mô hình "tiệm kim hoàn 4.0" HanaGold là gì? Hoạt động như thế nào cho đến khi CEO bị bắt?

09:15 , 27/03/2026

