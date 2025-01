"Ông trùm" bán lẻ xăng dầu lập kỷ lục doanh thu hơn 131.000 tỷ đồng, “phủ sóng” trạm sạc xe điện tại 369 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc

2024 vừa qua là một năm khó khăn đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu do những diễn biến bất lợi của thị trường dầu thế giới. Giá dầu đã có những biến động khó lường, tăng/giảm đan xen với biên độ lớn do chịu tác động bởi các bất ổn địa chính trị, áp lực tăng giá của đồng đô la Mỹ, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu phục hồi chậm.

Trong quý 3/2024, giá dầu thế giới giảm sâu, nhà nước có chuỗi 10 kỳ giảm giá bán lẻ liên tiếp (từ 11/7 tới 19/9) với tổng mức giảm từ 3.500 – 4.100 đồng/lít (tương đương giảm từ 16% – 20%); tỷ giá đồng USD tăng mạnh.

Dù vậy, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL, mã: OIL) vẫn xác lập các kỷ lục mới về sản lượng kinh doanh xăng dầu và doanh thu.

Cụ thể, lĩnh vực dầu thô, condensate, PVOIL đã xuất bán an toàn, hiệu quả toàn bộ lượng dầu thô, condensate với tổng sản lượng đạt gần 8 triệu tấn, hoàn thành 106% kế hoạch năm. Cung cấp dầu thô cho NMLD Dung Quất từ nguồn nội địa và nhập khẩu ước đạt 6,8 triệu tấn, hoàn thành 112% kế hoạch năm.

Ở lĩnh vực sản xuất, pha chế xăng dầu, dầu mỡ nhờn, PVOIL tiếp tục đẩy mạnh sản xuất xăng E5 RON92 từ nguồn condensate theo Hợp đồng BCC với PV GAS. Sản lượng sản xuất, pha chế xăng dầu đạt 648.000 m3, hoàn thành 111% kế hoạch năm.

Năm 2024, sản lượng kinh doanh xăng dầu của PVOIL đạt gần 5,6 triệu m3/tấn, hoàn thành 112% kế hoạch năm, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ, chiếm 23% thị phần kinh doanh nội địa. Sản lượng bán lẻ kênh cửa hàng xăng dầu có sự tăng trưởng ấn tượng, đạt 1,25 triệu m3, hoàn thành 109% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ.

Theo đó, tổng doanh thu toàn hệ thống đạt hơn 131.000 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ. Đồng thời, đây cũng là mức doanh thu kỷ lục của Tập đoàn.

Do tác động bất lợi của thị trường, đặc biệt trong nửa cuối năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PV OIL năm 2024 ước đạt 631 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2023. PV OIL nộp NSNN hợp nhất đạt 9.900 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Tính riêng quý 4/2024, doanh thu của PV OIL ước đạt 35.585 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế hơn 139 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2023 lỗ trên 40 tỷ.

Đáng chú ý, PV OIL trong năm qua đã đẩy mạnh triển khai các đề án phát triển kinh doanh dài hạn để thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng, linh hoạt và gia tăng hiệu quả hoạt động SXKD. Nổi bật, PV OIL đã hợp tác với Vinfast/V-Green lắp đặt các trạm sạc pin. Tính đến cuối năm 2024, PV OIL đã lắp đặt trạm sạc xe điện tại 369 cửa hàng xăng dầu.