'Ông trùm' đứng sau loạt trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động ở phía Nam

Trần Lập Nghĩa làm giám đốc 5 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, gồm: Trung tâm Đăng kiểm 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-02D (tỉnh Tiền Giang).

"Ông trùm" Trần Lập Nghĩa xuất thân làm việc tại trung tâm đăng kiểm Nhà nước, sau khi rành rẽ thì thành lập, đứng sau điều hành một loạt trung tâm đăng kiểm tư nhân.

"Ông trùm" Trần Lập Nghĩa. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Công an xác định, tại các trung tâm đăng kiểm của Trần Lập Nghĩa, lực lượng chức năng phát hiện hành vi giả mạo trong công tác với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.



Trần Lập Nghĩa bố trí nhân viên mặc đồng phục, giả dạng đăng kiểm viên để vận hành dây chuyền kiểm định và chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định.

Trước đó, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam (địa chỉ 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau khi cơ quan công an đọc lệnh khám xét, một số nhân viên giữ tài liệu vắng mặt được triệu tập đến để tiến hành kiểm tra. Các nhân viên có mặt tại Phòng Kiểm định xe cơ giới được lực lượng chức năng yêu cầu ngồi ổn định trong phòng để cơ quan điều tra phân loại, khám xét theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

Bên cạnh nhiều chồng hồ sơ, giấy tờ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định xe cơ giới; các quyết định về nhân sự; các quyết định thành lập tổ kiểm tra hoạt động đăng kiểm... lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp kiểm tra các máy tính chung của phòng có chứa dữ liệu hình ảnh về các trạm đăng kiểm, các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam gần 50 người trong vụ tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh, thành phía Nam. Những người này bị khởi tố về các tội danh đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo công tác. Công an đã mời nhiều người liên quan về trụ sở, phục vụ công tác điều tra.