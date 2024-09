Ông Trump sẽ "đòi nợ" thỏa thuận 200 tỷ đô ngay khi trở về Nhà Trắng: Ai là người nhận cuộc gọi đầu tiên?

"Cuộc gọi đầu tiên" là cho ông Tập

Đài Fox News (Mỹ) đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 23/9 rằng, "cuộc gọi đầu tiên" của ông nếu tái đắc cử vào Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng sẽ là gọi cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thực thi một thỏa thuận thương mại từ khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ 45 (2017-2021).

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trước người dân địa phương đang lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với ngành nông nghiệp Mỹ, ngày 23/9/2024 tại Smithton, Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: Getty

"Cuộc gọi đầu tiên của tôi, tôi sẽ gọi cho Chủ tịch Tập. Tôi sẽ nói: 'Ông phải tôn trọng thỏa thuận mà ông đã đưa ra. Chúng ta đã đạt được một thỏa thuận. Ông sẽ mua 50 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.' Và tôi đảm bảo rằng ông ấy sẽ mua. 100% ông ấy sẽ mua [nông sản Mỹ]", ông Trump nói hôm 23/9 trong sự kiện vận động tranh cử ở Smithton, Pennsylvania, Mỹ.

Theo Fox News, cựu Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào tháng 1/2020, bao gồm cam kết của Bắc Kinh về việc ngăn chặn hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ, kiềm chế thao túng tiền tệ, hợp tác trong các dịch vụ tài chính và mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong hai năm, bao gồm tới 50 tỷ USD nông sản của Mỹ. Đổi lại, Mỹ cam kết giảm thuế đối với một số mặt hàng được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng vẫn giữ nguyên mức thuế mà Nhà Trắng đã áp dụng đối với hàng hóa trị giá 375 tỷ USD. Thỏa thuận này được gọi là thỏa thuận thương mại "Giai đoạn Một" và diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo Fox News, ông Trump đã tham gia một buổi gặp mặt nông dân vào chiều 23/9 (giờ địa phương) như một phần của sự kiện “Sáng kiến Bảo vệ nước Mỹ” với mục đích ngăn chặn Trung Quốc xâm nhập vào "đất nông nghiệp, nguồn cung cấp thực phẩm, hệ thống giáo dục, sản xuất năng lượng, chuỗi sản xuất và an ninh quốc gia" của Mỹ.

"Ông Biden và bà Harris, họ sẽ không bao giờ thực thi bất cứ điều gì”, ông Trump cáo buộc. “Đây là một thảm họa đối với đất nước chúng ta theo nhiều cách, nhưng chắc chắn những người nông dân là một trong những đối tượng phải chịu thảm họa đó."

Trong sự kiện này, ông Trump nói thêm rằng, ngoài việc kêu gọi Trung Quốc tôn trọng thỏa thuận thương mại năm 2020, ông sẽ yêu cầu ông Tập thi hành án tử hình đối với những kẻ buôn bán fentanyl vận chuyển loại thuốc gây tử vong này đến Mỹ qua biên giới với Mexico.

"Điều thứ hai tôi sẽ làm là, tôi sẽ nói rằng các vị [Trung Quốc] phải đưa ra án tử hình đối với những kẻ buôn bán fentanyl đang vận chuyển fentanyl. Các bạn biết đấy, ở Trung Quốc, họ đưa ra án tử hình. Họ không có vấn đề về ma túy vì họ đưa ra án tử hình", ông Trump nói với các nông dân Pennsylvania.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 29/6/2019, bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Ông Trump dẫn trước bà Harris tại các bang chiến trường

Reuters đưa tin, kết quả thăm dò của New York Times/Siena College được công bố hôm 23/9 cho thấy ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris tại các bang chiến trường Arizona, Georgia và Bắc Carolina, sáu tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5/11.

Theo kết quả thăm dò, vào tuần trước, ông Trump đã vượt lên đối thủ Harris đến từ Đảng Dân chủ với tỷ lệ 50% so với 45% ở Arizona, 49% so với 45% ở Georgia, và 49% so với 47% ở Bắc Carolina, tương tự như các cuộc thăm dò khác gần đây khác cho thấy một cuộc đua sít sao vào Nhà Trắng.

Theo Reuters, ba bang này nằm trong số 7 "bang chiến trường" quan trọng có khả năng quyết định cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Cựu Tổng thống Trump đang nỗ lực giành vị trí người đứng đầu Nhà Trắng một lần nữa sau khi thua đương kim Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, một kết quả mà ông Trump liên tục cáo buộc do gian lận phiếu bầu. Ông Trump, 78 tuổi, đã phải đối mặt với các cáo buộc hình sự cấp bang và liên bang vì những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử.

Cuộc thăm dò cũng thể hiện sự tương đồng với các cuộc thăm dò toàn quốc gần đây khác, gồm cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.

Theo Reuters, Phó Tổng thống Harris, 59 tuổi, được cho là đã giới thiệu cơ hội xây dựng một liên minh rộng rãi hơn giữa những người trẻ tuổi, phụ nữ, người da màu và thậm chí là một số đảng viên Cộng hòa, và sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ nếu đắc cử.