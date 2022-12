Ông vua hàng hiệu giàu nhất thế giới

Tính đến sáng 9/12 (giờ Việt Nam), tỷ phú Bernard Arnault và gia đình, những người sở hữu khối tài sản ròng trị giá 186,2 tỷ USD, dẫn đầu bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của Forbes. Tỷ phú Elon Musk - ông chủ Tesla, vẫn là người giàu thứ hai, với khối tài sản ròng trị giá 185 tỷ USD.

Ông chủ của tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH đã vượt qua tỷ phú người Nam Phi tới 3 lần trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh trong ngày 8/12. Khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa lúc 4h chiều theo giờ ET, Elon Musk vẫn được xếp hạng là người giàu thứ 2 thế giới, với giá trị khối tài sản ròng ước tính là 185 tỷ USD, thấp hơn 1,2 tỷ USD so với khối tài sản ròng giá trị 186,2 tỷ USD của Arnault & Gia đình vào thời điểm đó.

Bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của Forbes.

"Khoản vay ký quỹ Tesla dành cho Twitter vẫn là một vấn đề lớn trong câu chuyện của Tesla nói chung và Elon Musk nói riêng", Dan Ives, chuyên gia phân tích của công ty Wedbush Securities đánh giá.

Tỷ phú Bernard Arnault và gia đình sở hữu khối tài sản ròng giá trị ước tính khoảng 185,1 tỷ USD vào lúc 9h30 sáng 8/12 theo giờ ET, thời điểm Elon Musk đứng ở vị trí thứ hai, sở hữu khối tài sản ròng trị giá ước tính là 184,1 tỷ USD.

Tỷ phú người Pháp - chủ sở hữu LVMH, tập đoàn sở hữu các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bulgari và Tiffany & Co., trước đó đã vượt qua Elon Musk 2 lần vào ngày 7/12, nhưng vào thời điểm thị trường Mỹ đóng cửa lúc 4h chiều cùng ngày theo giờ ET, Musk đã giành lại vị trí dẫn đầu, sở hữu khối tài sản ròng ước tính 185,4 tỷ USD, nhiều hơn 700 triệu USD so với tỷ phú Bernard Arnault và gia đình tại thời điểm đó.

Trong năm nay, tài sản của Musk đã giảm hơn 100 tỷ USD khi cổ phiếu Tesla giảm gần 57% so với đầu năm. Quyết định mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD cũng là lý do khiến tài sản của Musk giảm xuống khi ông phải bán cổ phần của mình để thực hiện thương vụ. Việc ông quá tập trung cho mạng xã hội cũng làm cho các nhà đầu tư hoài nghi về tương lai của Tesla.

Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 11, tỷ phú Elon Musk đã bán lượng cổ phiếu Tesla trị giá 19,3 tỷ USD (trước thuế), mà theo Forbes có thể được dùng chủ yếu cho việc hỗ trợ mua lại công ty truyền thông mạng xã hội Twitter.

Elon Musk trở thành người giàu nhất vào năm 2021 sau khi vượt qua Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon. Khi đó, ông đã gửi cho Bezos một chiếc huy chương bạc để kỷ niệm chiến thắng của mình.