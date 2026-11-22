Theo RT, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine dự kiến sẽ nhận được khoản tài trợ trị giá 115 tỷ euro từ EU vào năm tới. Ông cho rằng Kiev đang đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể để đáp ứng nhu cầu quân sự và ngân sách quốc gia.

“Chúng tôi hiểu rằng Ukraine cần 115 tỷ euro [126 tỷ đô la]. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã có 45 tỷ euro, phần thứ hai của USL [Khoản vay hỗ trợ Ukraine của EU]. Và thêm 70 tỷ euro nữa”, ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin hôm thứ Năm 19/11.

Tuy nhiên, việc đảm bảo thêm nguồn tài trợ cho Kiev ngày càng trở nên khó khăn đối với các chính phủ EU, vốn đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách riêng và vẫn còn bất đồng về quy mô và điều khoản của việc tiếp tục hỗ trợ.

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Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Bulgaria đã tìm cách được miễn trừ khỏi kế hoạch tài trợ mới được đề xuất, trong khi Đức thúc đẩy các quốc gia thành viên khác chia sẻ gánh nặng tài chính. Nhiều chính phủ EU cũng đang phải vật lộn với nợ công cao và áp lực tăng chi tiêu quốc phòng.

Khoản vay hỗ trợ Ukraine hiện có của EU trị giá 90 tỷ euro, được thỏa thuận cho giai đoạn 2026-2027, được chia thành hai đợt phân bổ hàng năm, mỗi đợt 45 tỷ euro. Ukraine đã nhận được một phần đáng kể trong khoản phân bổ năm 2026, với 24,1 tỷ euro đã được giải ngân tính đến đầu tháng 11. 45 tỷ euro còn lại được dành cho năm 2027, tùy thuộc vào việc hoàn tất quy trình phê duyệt và các điều kiện đã thỏa thuận.

Đầu tuần này, Ủy ban châu Âu đã đề xuất khoản vay bổ sung 45 tỷ euro để bù đắp khoảng hai phần ba khoản thiếu hụt ngân sách mà Kiev yêu cầu. 25 tỷ euro còn lại dự kiến sẽ đến từ các đối tác quốc tế khác. Nếu được thông qua, khoản vay mới này sẽ nâng tổng số tiền tài trợ dự kiến của EU cho Ukraine vào năm 2027 lên 90 tỷ euro, bao gồm cả 45 tỷ euro đã được dành riêng theo khoản vay hiện có.

“Tính đến hôm nay, chúng ta đã có những tín hiệu tích cực: 45 tỷ euro cộng 45 tỷ euro, tức là 90 tỷ euro. 90 tỷ euro gần với 115 tỷ euro hơn là 45 tỷ euro”, ông Zelensky nói thêm.

Theo Hội đồng châu Âu, các quốc gia thành viên EU đã cung cấp cho Ukraine 237,6 tỷ euro viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo kể từ tháng 2 năm 2022.

Moscow khẳng định rằng sự hỗ trợ quân sự và tài chính của phương Tây dành cho Kiev sẽ không thay đổi cục diện xung đột mà chỉ kéo dài cuộc chiến và dẫn đến thêm nhiều thương vong.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hồi đầu tuần này rằng đề xuất mới nhất của EU bao gồm phương án sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để trả khoản vay.

Khối này trước đó đã cố gắng tịch thu số tài sản trị giá 210 tỷ euro của Nga hiện đang bị đóng băng trong kho của Euroclear ở Brussels nhưng đã từ bỏ ý định này do sự phản đối của Bỉ và những lo ngại về pháp lý. Trước đó, họ đã chuyển lợi nhuận từ số tiền này cho Ukraine.

Moscow lên án cả hai biện pháp này. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ đang soạn thảo một gói các biện pháp trả đũa để đáp trả bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết số tiền đang được thảo luận sẽ đủ để "sử dụng người Ukraine làm đạn trong vài năm nữa".

Trong khi đó, kế hoạch hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine đang vấp phải bất đồng trong nội bộ EU. Slovakia tuyên bố không tham gia khoản vay mới, trong khi Hungary phản đối việc gắn tài trợ cho Kiev với ngân sách dài hạn của khối. Czech và Bulgaria cũng không muốn đứng ra bảo lãnh hoặc đóng góp thêm cho cơ chế này.

Bất đồng còn mở rộng sang kế hoạch ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. Theo bne IntelliNews, có sáu nước gồm Ireland, Slovenia, Bulgaria, Hungary, Czech và Slovakia phản đối việc đưa khoản tài trợ Ukraine vào ngân sách dài hạn của khối. Điều này cho thấy việc thống nhất nguồn tiền hỗ trợ Kiev đang trở thành bài toán khó đối với EU.