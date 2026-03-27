OpenAI hút nhân tài, Apple cắn răng “rút hầu bao”, vung tiền thưởng tới 400.000 USD để giữ chân đội ngũ kỹ sư

Theo báo cáo từ Bloomberg, Apple trong tuần này đã triển khai một động thái hiếm thấy khi chi số tiền khủng để thưởng thêm cho đội ngũ kỹ sư thiết kế phần cứng iPhone nhằm giữ chân nhân tài của công ty.

Cụ thể, nhiều nhân sự đã nhận được các gói thưởng trị giá từ 200.000 đến 400.000 USD (hơn 5,2 tỷ đồng đến 10,5 tỷ đồng). Khoản tiền này không được trả ngay mà sẽ chi theo dạng cổ phiếu (RSU), phân bổ trong vòng 4 năm. Điều đó có nghĩa là nếu muốn nhận đủ, nhân viên buộc phải tiếp tục gắn bó lâu dài với Apple.

Đây không phải là chính sách thưởng thông thường, mà là phần thưởng bổ sung đặc biệt cho thấy Apple đang thực sự lo ngại về việc mất nhân tài.

Áp lực này đến từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công ty AI, đặc biệt là OpenAI một tổ chức nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tư nhân đứng sau ChatGPT - một trong những sản phẩm trí tuệ nhân tạo nổi bật nhất hiện nay.

OpenAI và nhiều startup khác được cho là đang hướng tới việc phát triển các thiết bị và nền tảng AI thế hệ mới. Từ đó tạo ra nhu cầu lớn đối với kỹ sư phần cứng, thiết kế sản phẩm và hệ thống.

Chính những cơ hội mới này đang khiến nhiều kỹ sư tại các “ông lớn” như Apple cân nhắc chuyển việc. Không chỉ vì mức lương, mà còn bởi họ có thể tham gia xây dựng những sản phẩm hoàn toàn mới, mang tính đột phá.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Apple phải dùng đến “đòn tài chính” để giữ người. Khoảng ba năm trước, hãng cũng từng tung ra các gói thưởng tương tự khi đối mặt với làn sóng tuyển dụng từ các đối thủ.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác vì nếu trước đây Apple cạnh tranh với các công ty công nghệ truyền thống, thì giờ đây đối thủ lại đến từ lĩnh vực AI - nơi được xem là tương lai của ngành công nghệ.

Việc Apple phải “xuống tiền” để giữ chân kỹ sư cho thấy một điều rõ ràng cuộc chiến nhân tài đã bước sang giai đoạn mới, nơi AI không chỉ là xu hướng, mà còn là lực hút đủ mạnh để làm lung lay cả những đội ngũ vốn được xem là ổn định nhất trong ngành.

