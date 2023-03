OpenAI khắc phục lỗi để lộ tiêu đề trò chuyện trên ChatGPT

Trong thông báo trên Twitter, Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI, ông Sam Altman thừa nhận đã xảy ra "sự cố đáng kể" khi một nhóm nhỏ người dùng có thể xem tiêu đề trò chuyện của người khác trong lịch sử hội thoại trên ChatGPT. Do việc khắc phục lỗi trên, người dùng sẽ không thể truy cập lại đoạn hội thoại của họ với ChatGPT trong khoảng thời gian từ 8h -17h ngày 20/3 giờ GMT (tức 15h-24h cùng ngày, giờ Việt Nam).



ChatGPT đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc sau khi ra mắt cuối năm ngoái, với việc người dùng tận dụng chatbot này sáng tạo những bài thơ, bài báo, truyện ngắn hay các các dạng văn bản khác.

Tuần trước, OpenAI cũng đã ra mắt GPT-4, một mô hình ngôn ngữ được nâng cấp so với phiên bản ChatGPT trên nhiều phương diện như độ chính xác, tính an toàn và khả năng xử lý đa phương thức đầu vào, trong đó có thể sử dụng đầu vào là hình ảnh để xuất ra văn bản. OpenAI nhấn mạnh GPT-4 là “cột mốc mới nhất trong nỗ lực mở rộng quy mô học sâu” và đã "thể hiện hiệu suất ở cấp độ con người" trong một số nhiệm vụ về chuyên môn và học thuật. Open AI nêu rõ: "Chúng tôi đã dành 6 tháng để cải tiến sao cho GPT-4 an toàn hơn và phù hợp hơn với người dùng. GPT-4 giảm tới 82% nguy cơ phản hồi về các nội dung không được phép, trong khi tăng tới 40% về khả năng đưa ra những phản hồi sát với thực tế". Theo kế hoạch, GPT-4 sẽ được cung cấp tới người dùng thông qua ChatGPT vào ngày 30/11 tới.

Tập đoàn công nghệ Microsoft đã tài trợ cho các nghiên cứu của OpenAI. Việc Microsoft ứng dụng công nghệ của ChatGPT vào công cụ tìm kiếm Bing, trình duyệt Edge và các sản phẩm khác của mình châm ngòi cho một cuộc chạy đua phát triển AI giữa các công ty công nghệ lớn như Google, Amazon, Baidu và Meta.