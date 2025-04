Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của VPBank và FE CREDIT, nâng triển vọng của FE CREDIT lên “Ổn định”

Trong đó, Moody’s giữ nguyên các mức xếp hạng tín nhiệm then chốt đối với cả hai tổ chức, đồng thời nâng triển vọng của FE CREDIT lên "Ổn định". Động thái này là sự ghi nhận rõ nét đối với nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả hoạt động cải thiện và triển vọng tăng trưởng bền vững của hệ sinh thái VPBank với những bước đi phù hợp, thích ứng linh hoạt với thị trường.

Moody’s đánh giá VPBank với triển vọng ổn định

Cụ thể, Moody’s đánh giá VPBank với triển vọng ổn định, giữ nguyên mức Ba3 cho xếp hạng của tổ chức phát hành và xếp hạng tiền gửi nội tệ-ngoại tệ dài hạn của ngân hàng. Xếp hạng tín nhiệm cơ sở BCA của VPBank cũng duy trì ở mức Ba3, phản ánh sức mạnh tài chính nội tại và sự ổn định. Đối với FE CREDIT, Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm CFR (Corporate family rating – Đánh giá tín nhiệm dựa trên mối tương quan với các thành viên trong cùng tập đoàn) của FE CREDIT ở mức B1. Đặc biệt, tổ chức này đã nâng triển vọng của FE CREDIT lên mức "Ổn định" và đánh giá năng lực độc lập lên B3.

"Việc Moody’s tiếp tục giữ xếp hạng tín nhiệm ổn định đối với VPBank và nâng triển vọng của FE CREDIT theo hướng tích cực là minh chứng rõ ràng cho năng lực tài chính vững vàng, chiến lược tăng trưởng hiệu quả và khả năng thích ứng cao của ngân hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tài sản, củng cố nền tảng vốn và duy trì vai trò tiên phong trong hệ thống ngân hàng Việt Nam", ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank đánh giá.

Theo Moody’s, VPBank duy trì nền tảng vốn hóa vượt trội so với mặt bằng chung ngành ngân hàng tại Việt Nam. Hiệu quả sinh lời của VPBank cũng được cải thiện đáng kể, với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản hữu hình (ROTA) tăng từ 1,0% năm 2023 lên 1,7% trong năm 2024, nhờ mở rộng biên lãi ròng và chi phí tín dụng được kiểm soát hiệu quả. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trong nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng.

Moody’s dự báo trong 12–18 tháng tới, tín dụng của VPBank sẽ tăng trưởng khoảng 20%–22%, với biên lãi ròng được kỳ vọng duy trì ổn định. Bên cạnh đó, lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ đóng góp tích cực từ FE CREDIT – công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Năm nay, với động lực từ những mảnh ghép trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt, VPBank dự kiến trình ĐHĐCĐ kế hoạch lợi nhuận 25.270 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), tăng trưởng 26% so với năm 2024. Tổng tài sản hợp nhất đến cuối 2025 mục tiêu 1,13 triệu tỷ đồng, tương đương tăng 23%.

Kết thúc quý đầu tiên của năm, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 994.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm ngân hàng thương mại tư nhân. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.015 tỷ đồng, cao hơn 20% so với cùng kỳ.

Moody’s nâng triển vọng của FE CREDIT lên “Ổn định”

Đối với FE CREDIT, Moody’s đánh giá cao những bước tiến trong việc tái cấu trúc danh mục tín dụng, tăng cường hợp tác với các đối tác bán lẻ, doanh nghiệp và đẩy mạnh số hóa.

Năm 2024, FE CREDIT đạt lợi nhuận trước thuế gần 515 tỷ đồng. Đến cuối năm, tổng tài sản của công ty này đạt hơn 67.650 tỷ đồng, tăng gần 7,3% so với cuối 2023. Vốn chủ sở hữu đạt gần 10.684 tỷ đồng, tăng 4%. Các chỉ tiêu về an toàn tài chính, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn đều đáp ứng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước.