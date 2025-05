VietinBank – Chuyển đổi số để vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trụ cột của nền kinh tế quốc dân

Là ngân hàng chủ lực, VietinBank tích cực phát triển vốn, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tập trung lan tỏa dòng vốn cho các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển ngành và địa phương. Kết thúc quý I/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2023. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2023; tốc độ tăng trưởng tín dụng duy trì ổn định, bền vững, thường xuyên ở mức cao hơn toàn ngành, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, Giám đốc Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo VietinBank

VietinBank liên tục ghi dấu ấn với loạt giải thưởng quốc tế uy tín: 13 năm liền vào Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Forbes), Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu (Brand Finance), Ngân hàng SME tốt nhất, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất… Đặc biệt, năm 2024, VietinBank tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 8 liên tiếp. Liên tục đạt được các giải thưởng danh giá đã phản ánh đậm nét sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của VietinBank đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

VietinBank không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh mà còn tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, với tổng ngân sách hơn 9.500 tỷ đồng dành cho an sinh xã hội. Từ hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho người nghèo, tài trợ xe cứu thương, nâng cấp trường học, cơ sở y tế đến kiến tạo hàng nghìn công trình giao thông nông thôn, mỗi đóng góp đều lan tỏa tinh thần sẻ chia và khát vọng phụng sự cộng đồng bằng cả trái tim.

Toàn cảnh sự kiện

Đồng hành cùng những dấu mốc lịch sử, VietinBank phối hợp Cục Báo chí tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nơi làm việc và tác nghiệp của hơn 700 phóng viên, biên tập viên trong và ngoài nước. Đồng thời cùng Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm công nghệ - lịch sử đặc sắc, phát hành Phụ san đặc biệt miễn phí tới công chúng.

Chuyển đổi số toàn diện – Hướng tới tương lai số

Hiện nay, VietinBank đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả, uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới. Năm 2024, 45 sáng kiến đã được triển khai trong Chương trình Chuyển đổi số X01, ứng dụng mô hình Agile và Waterfall. Các sáng kiến tiêu biểu như: digiGOLD, giải ngân online, bảo lãnh online, ngân hàng số trên VietinBank iPay Mobile với hơn 150 tính năng, phục vụ 9 triệu khách hàng cá nhân.

Bước sang năm 2025, VietinBank tăng tốc chuyển đổi số với các trọng tâm: số hóa sâu rộng sản phẩm – dịch vụ, tái thiết kế quy trình, khai thác dữ liệu lớn, ứng dụng AI và Big Data để cá nhân hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và thúc đẩy bán chéo, bán thêm. Đồng thời, ngân hàng mở rộng mô hình tổ chức tinh gọn, mở rộng Nhà máy số, và thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo – thể hiện chiến lược ứng dụng công nghệ tiên tiến.

VietinBank chú trọng phát triển nguồn nhân lực số, thay đổi tư duy, văn hóa làm việc qua đào tạo chuyên sâu về Agile, Machine Learning, POPM…, chuẩn hóa quy trình triển khai theo phương pháp L-Gate. Tinh thần chuyển đổi này đang lan tỏa mạnh mẽ toàn hệ thống.

Với loạt sản phẩm số nổi bật như VietinBank iPay Mobile, Giải ngân online, eFAST XMATE, digiGOLD, VietinBank Genie… VietinBank vinh dự nhận 5 Giải thưởng Sao Khuê 2025. Đặc biệt, tại WFIS 2025, ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin và Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo của VietinBank – được vinh danh "IT Maestro of the Year", khẳng định năng lực đổi mới và vị thế dẫn dắt công nghệ ngân hàng Việt Nam.

