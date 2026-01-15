Mua bán vàng trái phép bị phạt tới 400 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Từ ngày 9/2 tới, thị trường tài chính Việt Nam sẽ chính thức áp dụng Nghị định số 340/2025/NĐ-CP. Đây được xem là "lá chắn" pháp lý mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm chấn chỉnh các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đặc biệt là thị trường vàng và ngoại hối vốn đang có nhiều biến động trong chu kỳ kinh tế mới.

Điểm đáng chú ý nhất là việc áp dụng mức phạt từ 300 đến 400 triệu đồng đối với các hành vi sản xuất hoặc kinh doanh vàng miếng không có giấy phép, hoạt động xuất nhập khẩu vàng trái phép hoặc kinh doanh các loại vàng khác khi chưa được cơ quan quản lý chấp thuận.

Cơ quan chức năng cũng sẽ áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc như: Tịch thu vàng vi phạm; Đình chỉ hoạt động mua bán vàng từ 6 đến 9 tháng; Thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần.

Đáng chú ý, để thúc đẩy đề án thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định quy định mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi mua bán vàng nhưng không thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Đây là bước đi đồng bộ với lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia mà Chính phủ đang quyết liệt triển khai.

Trong lĩnh vực ngoại hối, Nghị định 340 thiết lập một hệ thống phân loại mức phạt dựa trên giá trị giao dịch và mức độ vi phạm. Mức phạt cao nhất cho cá nhân mua bán ngoại tệ trái phép hiện đã lên đến 250 triệu đồng.