Cập nhật thị trường tiền tệ 15/1: Ngân hàng Nhà nước bơm ròng VND trở lại

Kết phiên giao dịch ngày 14/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND biến động trái chiều giữa các kỳ hạn so với phiên trước đó. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng 0,10 điểm %, lên 4,10%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,20 điểm %, giao dịch tại 4,80%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,10 điểm %, lên 5,15%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,20 điểm %, xuống còn 6,10%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ ở các kỳ hạn ngắn trong khi tăng ở các kỳ hạn dài hơn. Lãi suất qua đêm giảm 0,02 điểm %, còn 3,64%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01 điểm %, xuống 3,68%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,01 điểm %, lên 3,74%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,03 điểm %, đạt 3,81%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 14/01, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 56 ngày và 91 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu.

Trong ngày, có 2.610,14 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 1.390 tỷ đồng ra thị trường, sau 6 phiên hút ròng liên tiếp. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố đạt 325.799 tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm trong phiên 14/1. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.135 VND/USD, tăng 6 đồng so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.929 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.341 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.278 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên 13/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.600 VND/USD và 26.650 VND/USD.