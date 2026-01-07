Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát và Phó Giám đốc Sở Giao dịch NHNN

07-01-2026 - 16:49 PM | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới đây đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và điều động bà Nguyễn Thị Vân làm Phó Giám đốc Sở Giao dịch.

Ngày 07/01, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng kể từ ngày 05/01/2026.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng chúc mừng và trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Thu Hương (Ảnh: SBV)

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại Lễ công bố, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, trên cơ sở yêu cầu công tác, đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN đã thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự chủ chốt của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng với sự tín nhiệm cao dành cho bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Phó Thống đốc đề nghị thời gian tới, Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kiến thức và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua để tiếp tục lãnh đạo tập thể Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng hoàn thành tốt các công việc chuyên môn được giao và đóng góp cho nhiệm vụ chính trị chung của ngành Ngân hàng trong thời gian tới.

Trước đó, chiều ngày 05/01/2026, NHNN đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Thống đốc về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Kế toán thuộc Sở Giao dịch NHNN giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao dịch NHNN kể từ ngày 05/01/2026.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chúc mừng và trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Vân. (Ảnh: SBV)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chúc mừng bà Nguyễn Thị Vân đã được Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận quá trình công tác, những đóng góp của bà Nguyễn Thị Vân trong thời gian qua. Phó Thống đốc đề nghị trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Sở Giao dịch NHNN tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Sở Giao dịch hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

