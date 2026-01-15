"Room tín dụng thấp hơn là tín hiệu tốt cho thị trường!"

Ngày 31/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng về việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2026.

Theo đó, NHNN đã ban hành công thức giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD) căn cứ kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2024 như sau: Dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2026 = Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 + [(Điểm xếp hạng năm 2024 × 2,6%) × (Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 – Dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu TTTD NHNN thông báo năm 2025 (nếu có))] - Các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2026 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có).

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD kiểm soát tăng trưởng tín dụng không vượt quá hạn mức nêu trên trong suốt cả năm 2026. Đồng thời, kiểm soát tốc độ tăng tín dụng trong 3 tháng đầu năm 2026 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm.

Nhà điều hành cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS) so với cuối năm 2025 không vượt quá tốc độ tăng trưởng chung so với cuối năm 2025 của chính tổ chức đó.

NHNN cho biết sẽ theo dõi, đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng lĩnh vực BĐS của TCTD trong năm 2026 và sẽ xem xét giảm trừ room tín dụng nếu TCTD không tuân thủ. Các TCTD phải hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), thông điệp tăng trưởng tín dụng năm nay khá rõ là sẽ không nới lỏng như năm 2025, nên các ngân hàng có khả năng có room tín dụng thấp hơn năm ngoái.

"Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, đây là tín hiệu tốt cho thị trường, thay vì đẩy tăng trưởng quy mô, chúng ta tập trung vào chất lượng. Tăng trưởng dựa quá nhiều vào tín dụng có thể kéo theo rủi ro hệ thống như nợ xấu; khi có nợ xấu, ngân hàng phải tốn rất nhiều nguồn lực xử lý tài sản", ông Hải nói.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB cho rằng không thể dựa vào ngân hàng như kênh cung vốn duy nhất cho nền kinh tế.

Tại OCB, ngân hàng cũng đã xác định rõ trọng tâm phát triển là tăng trưởng thu nhập phi tín dụng, tức các dịch vụ và sản phẩm ngoài tín dụng. Tín dụng là một động lực tăng trưởng nhưng không phải động lực duy nhất của OCB trong thời gian tới. Khi tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm, cũng giúp giảm rủi ro vĩ mô. Thực tế năm 2025 cho thấy tín dụng tăng nhanh có thể tạo áp lực lên tỷ giá, lãi suất và lạm phát trong tương lai, nên việc siết lại là hợp lý.

Ngoài ra, CEO của Ngân hàng Phương Đông cũng nhấn mạnh không thể dựa vào ngân hàng như kênh cung vốn duy nhất cho nền kinh tế. Bắt buộc phải phát triển thị trường vốn và cả chính sách tài khóa. Ông cho rằng thời gian qua, chính sách tài khóa đã làm mạnh mẽ, nhưng phát triển thị trường vốn vẫn chưa thực sự có một kế hoạch dài hạn với các cột mốc rõ ràng.

"Tôi kỳ vọng Chính phủ và các bộ, ngành sẽ quan tâm và lập kế hoạch chi tiết cho thị trường vốn tại Việt Nam; khi đó, chúng ta sẽ nhìn bài toán cung vốn cho nền kinh tế qua nhiều kênh dẫn vốn khác nhau chứ không chỉ tín dụng ngân hàng", ông Phạm Hồng Hải bày tỏ.

Đối với bài toán vốn cho vay trung và dài hạn, vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng giải pháp gốc vẫn là phát triển thị trường vốn như trái phiếu, cổ phiếu và các định chế tài chính có thể cung ứng vốn dài hơn, như bảo hiểm hay các quỹ hưu trí. Thế giới đã xây những kênh này từ lâu và Việt Nam cần xây dựng một "chợ vốn" như vậy để cung ứng vốn phù hợp cho từng phân khúc.

"Với ngân hàng, chúng tôi cũng hiểu rõ nếu chỉ đẩy mạnh cho vay trung dài hạn thì sẽ ảnh hưởng các chỉ số an toàn vì rủi ro thanh khoản. Ngân hàng có hai yếu tố phải bảo vệ bằng mọi giá là vốn và thanh khoản; thiếu thanh khoản thì ngân hàng không thể tồn tại. Do đó, OCB sẽ tận dụng năng lực của mình để hỗ trợ khách hàng tiếp cận các kênh huy động vốn khác. Trong đó, ngân hàng có thể chỉ tham gia cung vốn một phần, phần còn lại thực hiện các giao dịch hợp vốn hoặc tư vấn/phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp", ông Hải cho biết. Đây là những kênh vẫn giúp doanh nghiệp có vốn nhưng không khiến nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào ngân hàng.

Tổng Giám đốc OCB cho biết thêm: "Tôi nghĩ không chỉ OCB mà nhiều ngân hàng sẽ làm như vậy trong năm nay, vì room tín dụng hạn chế thì phải tìm giải pháp khác để vẫn đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng".



