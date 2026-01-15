Ngày 15/1: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn bất ngờ quay đầu giảm

Cập nhật đến chiều 15/1, giá vàng bất ngờ quay đầu giảm khoảng 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện ở mức 160,8 – 162,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn là 157,2 – 159,8 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng đã được điều chỉnh xuống 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng. DOJI áp dụng 158,0 – 161,0 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn trơn.

---------------------------

Mở cửa sáng nay (15/1), giá vàng trong nước tiếp tục neo ở mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 161,5 – 163,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch tương đối giữa các thương hiệu. Hiện Công ty SJC niêm yết loại vàng này với giá 157,9 – 160,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI áp dụng mức giá 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu là 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá giao ngay tối ngày 14/1 tiếp tục thiết lập đỉnh mới 4.644 USD/ounce. Kim loại quý sau đó quay đầu điều chỉnh song vẫn duy trì trên mốc 4.600USD/ounce.

Giá vàng tăng cao và giá bạc ghi nhận mức tăng mạnh vào ngày thứ Tư, với cả hai kim loại đều thiết lập các mức đỉnh kỷ lục mới. Phe mua bạc hiện đang hướng tới mốc 100 USD/ounce. Tâm lý né tránh rủi ro vẫn ở mức cao trên thị trường vào giữa tuần, trong bối cảnh môi trường địa chính trị diễn biến căng thẳng, bao gồm bất ổn tại Trung Quốc và cách tiếp cận cứng rắn của Mỹ trong việc giành quyền kiểm soát Greenland, ngay sau Venezuela.

Về dữ liệu kinh tế Mỹ mới được công bố, chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 11, cao hơn mức tăng 0,1% của tháng 10 và phù hợp với kỳ vọng thị trường, theo số liệu công bố chậm từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS). Trong khi đó, PPI lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) đi ngang trong tháng, giảm mạnh so với mức tăng 0,3% của tháng 10 và thấp hơn dự báo chung là tăng 0,2%. Tính theo năm, lạm phát giá sản xuất toàn phần tăng lên 3,0% từ mức 2,8%, vượt kỳ vọng 2,7%. Lạm phát giá sản xuất lõi cũng nhích lên 3,0% từ 2,9%, cao hơn dự báo 2,7%.

Trên các thị trường bên ngoài chủ chốt, chỉ số USD suy yếu. Giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh 61,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở khoảng 4,15%.



