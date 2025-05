Ngay lúc này: Cả cõi mạng rực lửa vì trận chiến giữa các đầu bếp về món đặc sản triệu người mê "lòng se điếu"

Bàn về chuyện ăn uống, có một sự thật mà chúng ta khó lòng phủ nhận: Những món healthy thường không hấp dẫn bằng những món ăn khác, gà rán/khoai tây chiên lúc nào chẳng "bon miệng" hơn là salad, ức gà,...

Ăn uống thì phải ngon - đó là một trong những tiêu chí hàng đầu. Và cũng bởi chính điều này mà những ngày vừa qua, cộng đồng mạng được một phen tranh cãi nảy lửa. Món ăn được đưa lên bàn cân là lòng se điếu - đắt xắt ra miếng nhưng nguồn gốc, chất lượng thế nào thì chẳng ai biết, chỉ biết là... nó ngon.

Đầu bếp nổi tiếng bóc trần sự thật về lòng se điếu, hội "mê lòng" ngơ ngác!

Tranh cãi quanh món lòng se điếu bắt nguồn từ những bài đăng, video của Đầu bếp Võ Quốc. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, vị đầu bếp này khẳng định: "Quốc có người học trò, nhà bạn ấy chuyên đến các lò mổ ở Hà Nội để lấy lòng, làm lòng rồi giao cho các quán lòng ở Hà Nội. Quốc thấy lòng này ngon nên hỏi bạn mua để ăn thì bạn nói "thầy ơi lòng bùa phép hết đó thầy, chứ không có thật đâu, chỉ có những con heo bị bệnh đường ruột nó mới thành ra cái lòng này, mà cả chục ngàn con mới có vài con bị thì lấy đâu ra mà nhiều vậy".

Sau đó, vị đầu bếp này cảnh báo mọi người không nên ăn lòng se điếu, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ tặng 1 tỷ đồng cho người nào tới trực tiếp lò mổ và quay lại được cảnh làm lòng se điếu.

Đầu bếp Võ Quốc - Người dấy lên những nghi vấn quanh chất lượng món lòng se điếu

Đầu bếp Võ Quốc từng đạt giải Vàng cuộc thi nghề châu Á, được Hiệp hội Đầu bếp thế giới trao danh hiệu Đại sứ văn hóa ẩm thực Việt Nam và trở thành đầu bếp được tham gia những sự kiện lớn trong và ngoài nước.

Là người có tiếng trong nghề, nên những chia sẻ của anh về món lòng se điếu ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng cũng như các đầu bếp khác.

Nhờ những chia sẻ của đầu bếp Võ Quốc, nhiều người bảo nhau "thôi đừng ăn lòng se điếu nữa"

Trong khi đó, các chủ quán lòng lại có những động thái khác nhau với những nghi vấn về chất lượng lòng cũng như nguồn nhập hàng của "món tủ" này.

Một quán lòng ở Hà Nội không nói gì, chỉ "lặng lẽ" khoe khúc lòng se điếu dài hơn 30 mét!

Một người khác lên tiếng phân trần

Lòng se điếu là phần lòng nào của con heo?

Lòng se điếu, hay còn gọi là lòng non, thực chất là phần ruột non của con heo. Tuy nhiên, không phải đoạn ruột non nào cũng là lòng se điếu. Phần lòng se điếu ngon và đặc trưng nhất nằm ở đoạn đầu của ruột non, gần dạ dày. Đoạn này thường dày hơn, có lớp mỡ mỏng bao quanh, khi chế biến có độ giòn sần sật đặc biệt và vị ngọt tự nhiên hơn các phần khác.

Ảnh minh họa

Tại sao lòng se điếu lại đắt và nó có an toàn không?

Giá thành của lòng se điếu thường cao hơn các loại lòng khác của heo do nhiều yếu tố.

Sản lượng ít: Mỗi con heo chỉ có một đoạn lòng se điếu ngắn, với trọng lượng không nhiều. Điều này khiến nguồn cung của nó trở nên hạn chế hơn so với các loại lòng khác như lòng già hay lòng già.

Chất lượng vượt trội: Như đã nói ở trên, lòng se điếu có độ giòn đặc trưng, vị ngọt và béo nhẹ, không bị dai hay có mùi hăng như các phần lòng khác. Chính chất lượng này làm nên sự khác biệt và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Quy trình sơ chế kỹ lưỡng: Để lòng se điếu đạt được độ ngon và không bị hôi, quy trình sơ chế đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao. Việc làm sạch kỹ càng lớp màng mỡ bên ngoài và bên trong lòng cũng tốn nhiều thời gian và công sức.

Nhu cầu thị trường cao: Với hương vị đặc biệt và kết cấu hấp dẫn, lòng se điếu luôn có nhu cầu tiêu thụ cao, đặc biệt tại các nhà hàng, quán ăn chuyên về lòng heo. Sự cân bằng giữa cung và cầu nghiêng về phía cầu cũng đẩy giá thành lên cao.

Theo tham khảo, thị trường hiện đang rao bán loại lòng này với giá dao động từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/kg và được cho là cực kỳ hiếm có. Bên cạnh sự ngon miệng mà món ăn này mang lại, cũng không ít người đặt câu hỏi về ảnh hưởng của nó tới sức khỏe con người.

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – ĐH Bách khoa Hà Nội) từng cảnh báo: lòng lợn – bao gồm cả lòng se điếu – là bộ phận thuộc hệ tiêu hóa, nơi có nguy cơ cao chứa giun sán và vi khuẩn gây bệnh. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, không chỉ lòng se điếu mà toàn bộ nội tạng lợn đều có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Đây là điều hiển nhiên vì lợn là loài ăn tạp, vi sinh vật tồn tại trong ruột rất phổ biến.