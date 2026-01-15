Người phụ nữ Cà Mau mang 4 tờ vé số trúng giải 5 đi đổi thưởng, công ty xổ số khẳng định: Tất cả đều là vé giả

Mới đây, Công an xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau cho biết vừa tiếp nhận thông tin của người dân trên địa bàn cung cấp về việc bị lừa đổi vé số trúng thưởng giả.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 12/12/2025, trong lúc bán vé số, chị L.T.A., ở xã Nguyễn Phích đã đổi tiền trúng thưởng cho một thanh niên điều khiển xe mô tô, đeo khẩu trang kín mặt. Người này mang theo 4 tờ vé số trúng giải 5 của Công ty xổ số kiến thiết B.T., mở thưởng vào thứ Năm ngày 11/12/2025. Mỗi vé trúng thưởng 1 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền trúng thưởng, thanh niên nhanh chóng rời đi.

Ảnh minh họa

Đến ngày 08/01/2026, chị A. gửi vé số về Công ty xổ số kiến thiết B.T. để thanh toán, thì được thông báo cả 04 vé số trên đều là vé giả. Ngay sau đó, chị A. đã đến Công an xã Nguyễn Phích trình báo vụ việc nhằm cảnh báo cho người dân. Hiện vụ việc đang được Công an xã điều tra, xác minh, xử lý.

Qua vụ việc, Công an xã Nguyễn Phích nhận định, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi. Vé số giả được in gần giống vé thật. Đối tượng chọn trúng giải nhỏ để tạo tâm lý chủ quan. Các giao dịch thường diễn ra nhanh. Người đến đổi thưởng thường che kín khuôn mặt và không để lại thông tin, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo đổi vé số trúng thưởng giả không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, đặc biệt trong thời điểm cuối năm và các dịp lễ, Tết khi nhu cầu đổi vé trúng thưởng tăng cao.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Nguyễn Phích khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người hành nghề bán vé số, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong quá trình giao dịch; chủ động kiểm tra kỹ thông tin vé số trước khi giao tiền, không vội vàng đổi tiền khi còn nghi ngờ.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc chủ động cung cấp thông tin không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của cộng đồng dân cư.

Theo Công an tỉnh Cà Mau