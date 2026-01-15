Cả làng mua vé số chung, trúng độc đắc 1.000 tỷ đồng, chưa kịp vui đã hóa "thù địch"

Cả làng cùng trúng độc đắc

Một câu chuyện “dở khóc dở cười” vừa xảy ra tại Villamanín, ngôi làng thuộc tỉnh León, vùng tây bắc Tây Ban Nha, sau khi nhiều cư dân trúng giải xổ số Giáng sinh El Gordo – chương trình xổ số lớn nhất nước này. Theo truyền thông châu Âu, trong kỳ quay số ngày 22/12, khoảng 450 cư dân Villamanín đã cùng trúng giải khi sở hữu các phần vé liên quan đến dãy số 79.432. Tổng giá trị tiền thưởng mà nhóm người trúng giải nhận được ước tính hơn 34 triệu euro ( khoảng 1.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, rắc rối phát sinh khi 50 người bị từ chối chi trả do vé của họ “không được đăng ký chính thức”, dẫn tới khoản tiền không được thanh toán lên tới khoảng 4 triệu euro. El Gordo có cơ chế mua vé phổ biến theo dạng “chia phần”: người chơi có thể mua cả vé với giá khoảng 200 euro, hoặc mua 1/10 vé để nhận 10%giá trị giải thưởng nếu trúng.

Tại Villamanín, ban tổ chức lễ hội địa phương là đã mua vé liên tục trong nhiều năm, sau đó bán lại theo phần nhỏ cho người dân nhằm gây quỹ cho hoạt động cộng đồng. Chính mô hình phân phối này được xem là nguyên nhân dẫn đến sai sót thủ tục đối với một số vé.

Tranh cãi, cáo buộc và phương án “chia sẻ” thiệt hại

Sau sự cố, một số người tham gia cáo buộc ban tổ chức có dấu hiệu gian lận. Tuy vậy, đại diện ban tổ chức phủ nhận mạnh mẽ, khẳng định không có hành vi chiếm đoạt và cho biết mâu thuẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ trong cộng đồng. Một thành viên cho biết: "Chúng tôi không ăn cắp gì cả." Trong những bình luận khác được đưa ra tại một cuộc họp công khai gần đây, một thành viên khác cũng tuyên bố: "Vì giải thưởng, chúng ta đã mất đi những người bạn."

Để giải quyết, các bên được cho là đã đạt một thỏa thuận mang tính “dàn xếp”: ban tổ chức sẽ chấp nhận từ bỏ một phần tiền thắng (ước khoảng từ 1,2 đến 2 triệu euro) để bù đắp cho nhóm bị ảnh hưởng. Đồng thời, một tỷ lệ nhỏ cũng sẽ được trích từ các khoản thưởng còn lại để tăng quỹ chi trả, nhằm giảm thiểu thiệt hại chung.

Ủy ban phụ trách cho biết đang thiết lập một kênh riêng để xử lý các thủ tục hành chính và ngân hàng liên quan, đồng thời đề nghị người dân kiên nhẫn. Nhóm này cũng nói đã tìm đến tư vấn pháp lý để rà soát các phương án phù hợp, đảm bảo quy trình được thực hiện chặt chẽ và an toàn cho tất cả các bên.

Trong khi chờ giải pháp cuối cùng, một cư dân địa phương nhận xét chua chát: “Người thực sự may mắn là những người không mua vé.”

Theo các báo cáo, thỏa thuận này bao gồm việc giảm giải thưởng tiền mặt cho người thắng cuộc từ 5 đến 10% so với mức 80.000 euro tương ứng với mỗi vé trúng thưởng.

Tuy nhiên, một số cư dân giấu tên đã tiết lộ rằng họ dự định khởi kiện ra tòa để đòi lại toàn bộ số tiền hoặc buộc ban tổ chức phải chịu trách nhiệm dân sự.

Theo Mirror