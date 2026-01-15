Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả làng mua vé số chung, trúng độc đắc 1.000 tỷ đồng, chưa kịp vui đã hóa "thù địch"

15-01-2026 - 12:03 PM | Sống

Cả làng mua vé số chung, trúng độc đắc 1.000 tỷ đồng, chưa kịp vui đã hóa "thù địch"

Vừa ôm nhau ăn mừng giải thưởng 34 triệu euro, ngôi làng Villamanín rơi vào hỗn loạn, cãi vã vì phát hiện ban tổ chức bán vé "khống" cho 50 người.

Cả làng cùng trúng độc đắc

Một câu chuyện “dở khóc dở cười” vừa xảy ra tại Villamanín, ngôi làng thuộc tỉnh León, vùng tây bắc Tây Ban Nha, sau khi nhiều cư dân trúng giải xổ số Giáng sinh El Gordo – chương trình xổ số lớn nhất nước này. Theo truyền thông châu Âu, trong kỳ quay số ngày 22/12, khoảng 450 cư dân Villamanín đã cùng trúng giải khi sở hữu các phần vé liên quan đến dãy số 79.432. Tổng giá trị tiền thưởng mà nhóm người trúng giải nhận được ước tính hơn 34 triệu euro ( khoảng 1.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, rắc rối phát sinh khi 50 người bị từ chối chi trả do vé của họ “không được đăng ký chính thức”, dẫn tới khoản tiền không được thanh toán lên tới khoảng 4 triệu euro. El Gordo có cơ chế mua vé phổ biến theo dạng “chia phần”: người chơi có thể mua cả vé với giá khoảng 200 euro, hoặc mua 1/10 vé để nhận 10%giá trị giải thưởng nếu trúng.

Tại Villamanín, ban tổ chức lễ hội địa phương là đã mua vé liên tục trong nhiều năm, sau đó bán lại theo phần nhỏ cho người dân nhằm gây quỹ cho hoạt động cộng đồng. Chính mô hình phân phối này được xem là nguyên nhân dẫn đến sai sót thủ tục đối với một số vé.

Tranh cãi, cáo buộc và phương án “chia sẻ” thiệt hại

Sau sự cố, một số người tham gia cáo buộc ban tổ chức có dấu hiệu gian lận. Tuy vậy, đại diện ban tổ chức phủ nhận mạnh mẽ, khẳng định không có hành vi chiếm đoạt và cho biết mâu thuẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ trong cộng đồng. Một thành viên cho biết: "Chúng tôi không ăn cắp gì cả." Trong những bình luận khác được đưa ra tại một cuộc họp công khai gần đây, một thành viên khác cũng tuyên bố: "Vì giải thưởng, chúng ta đã mất đi những người bạn."

Để giải quyết, các bên được cho là đã đạt một thỏa thuận mang tính “dàn xếp”: ban tổ chức sẽ chấp nhận từ bỏ một phần tiền thắng (ước khoảng từ 1,2 đến 2 triệu euro) để bù đắp cho nhóm bị ảnh hưởng. Đồng thời, một tỷ lệ nhỏ cũng sẽ được trích từ các khoản thưởng còn lại để tăng quỹ chi trả, nhằm giảm thiểu thiệt hại chung.

Ủy ban phụ trách cho biết đang thiết lập một kênh riêng để xử lý các thủ tục hành chính và ngân hàng liên quan, đồng thời đề nghị người dân kiên nhẫn. Nhóm này cũng nói đã tìm đến tư vấn pháp lý để rà soát các phương án phù hợp, đảm bảo quy trình được thực hiện chặt chẽ và an toàn cho tất cả các bên.

Trong khi chờ giải pháp cuối cùng, một cư dân địa phương nhận xét chua chát: “Người thực sự may mắn là những người không mua vé.”

Ban tổ chức đã tuyên bố đang nỗ lực thiết lập một kênh để "xử lý đúng đắn các thủ tục hành chính và ngân hàng cần thiết" với các bên liên quan. Những người điều hành tổ chức đã yêu cầu "sự kiên nhẫn và thấu hiểu", nhấn mạnh rằng họ đã tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia pháp lý để "phân tích chi tiết các phương án khả thi khác nhau và đảm bảo rằng mọi bước đi đều được thực hiện với sự đảm bảo tối đa về an ninh và tính nghiêm ngặt cho tất cả những người liên quan."

Theo các báo cáo, thỏa thuận này bao gồm việc giảm giải thưởng tiền mặt cho người thắng cuộc từ 5 đến 10% so với mức 80.000 euro tương ứng với mỗi vé trúng thưởng.

Tuy nhiên, một số cư dân giấu tên đã tiết lộ rằng họ dự định khởi kiện ra tòa để đòi lại toàn bộ số tiền hoặc buộc ban tổ chức phải chịu trách nhiệm dân sự.

Theo Mirror

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 2 đài trúng ở Cần Thơ, đại lý kêu gọi khách hàng dò vé số

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam Nổi bật

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..." Nổi bật

Giữa thời buổi người khôn của khó, sống thật thà như 4 con giáp này lại được trời thương, lầm lũi kiếm tiền nhưng gia đạo hưng vượng bất ngờ

Giữa thời buổi người khôn của khó, sống thật thà như 4 con giáp này lại được trời thương, lầm lũi kiếm tiền nhưng gia đạo hưng vượng bất ngờ

11:43 , 15/01/2026
Dâu tây Mộc Châu đắt như tôm tươi tại TP.HCM

Dâu tây Mộc Châu đắt như tôm tươi tại TP.HCM

11:40 , 15/01/2026
Cô gái 28 tuổi phải cắt bỏ dạ dày vì ung thư, bác sĩ cảnh báo: Có 4 nhóm người rủi ro cực cao, người trẻ càng cần cảnh giác

Cô gái 28 tuổi phải cắt bỏ dạ dày vì ung thư, bác sĩ cảnh báo: Có 4 nhóm người rủi ro cực cao, người trẻ càng cần cảnh giác

11:38 , 15/01/2026
Cảnh tượng “hãi hùng” trong nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội khiến 1 KOLs hốt hoảng: Làm cha mẹ kiểu gì thế này?

Cảnh tượng “hãi hùng” trong nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội khiến 1 KOLs hốt hoảng: Làm cha mẹ kiểu gì thế này?

11:36 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên