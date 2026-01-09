Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi chợ mua 14 tờ vé số, hôm sau người phụ nữ dẫn nhiều người thân đến đại lý làm một việc

09-01-2026 - 09:55 AM | Sống

Người phụ nữ 40 tuổi đã mua ủng hộ người bán vé số 14 tờ trong lúc đi chợ.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ một đại lý vé số của phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) vừa chia sẻ câu chuyện vị khách đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Duy cho biết một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã trúng tới 14 tờ vé số độc đắc, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng. Tờ vé số đem lại may mắn cho người phụ nữ có dãy số 704531, trúng xổ số Bến Tre mở thưởng ngày 6/1 vừa qua. Tổng số tiền người này nhận được là 28 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Theo anh Duy, người phụ nữ kể trước đó trong lúc đi chợ buổi sáng có mua ủng hộ người bán vé số 14 tờ, không ngờ khoảnh khắc ấy đã khiến cuộc đời chị bước sang trang khác.

14 tờ vé số trúng độc đắc của người phụ nữ 40 tuổi.

Khi biết tin trúng số, chị này đã dẫn nhiều người thân trong gia đình đến đại lý để nhận thưởng.

Toàn bộ số tiền trúng thưởng được nhận bằng hình thức chuyển khoản. Vị khách rất vui mừng khi nhận được số tiền “khủng” như vậy.

Trước đó vào ngày 4/1, đại lý vé số của anh Duy cũng đã đổi thưởng cho một đôi vợ chồng may mắn trúng 5 tờ độc đắc.

Kể với báo Người Lao Động, anh Duy cho biết dãy số mang lại may mắn cho đôi vợ chồng là 934947 do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 3/1. Sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân, đôi vợ chồng nhận về số tiền 9 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số miền Nam: “Truy tìm” chủ nhân trúng đặc biệt 4 tờ vé số Bình Thuận

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
vé số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 trường đại học bắt nhịp 'làn sóng' mở ngành Trí tuệ nhân tạo năm 2026

5 trường đại học bắt nhịp 'làn sóng' mở ngành Trí tuệ nhân tạo năm 2026 Nổi bật

Chốt mua vé máy bay 12 triệu về Hà Nội ăn Tết dù lương tháng 13 triệu

Chốt mua vé máy bay 12 triệu về Hà Nội ăn Tết dù lương tháng 13 triệu Nổi bật

Vợ chồng Hà Nội lương 20 triệu, ăn hết hơn 10 triệu: Nhìn bảng chi tiêu “đến chán”!

Vợ chồng Hà Nội lương 20 triệu, ăn hết hơn 10 triệu: Nhìn bảng chi tiêu “đến chán”!

09:54 , 09/01/2026
Bốn tỉnh/thành phố miền Bắc ô nhiễm không khí nghiêm trọng hôm nay

Bốn tỉnh/thành phố miền Bắc ô nhiễm không khí nghiêm trọng hôm nay

09:48 , 09/01/2026
Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 2 đài trúng ở Cần Thơ, đại lý kêu gọi khách hàng dò vé số

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 2 đài trúng ở Cần Thơ, đại lý kêu gọi khách hàng dò vé số

09:38 , 09/01/2026
5 cây cảnh hiếm khi ra hoa, gia chủ cả đời có khi chỉ được chứng kiến 1 lần, là điềm báo đại cát, đại lợi

5 cây cảnh hiếm khi ra hoa, gia chủ cả đời có khi chỉ được chứng kiến 1 lần, là điềm báo đại cát, đại lợi

09:32 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên