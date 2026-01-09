Đi chợ mua 14 tờ vé số, hôm sau người phụ nữ dẫn nhiều người thân đến đại lý làm một việc

Anh Lưu Quốc Duy, chủ một đại lý vé số của phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) vừa chia sẻ câu chuyện vị khách đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Duy cho biết một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã trúng tới 14 tờ vé số độc đắc, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng. Tờ vé số đem lại may mắn cho người phụ nữ có dãy số 704531, trúng xổ số Bến Tre mở thưởng ngày 6/1 vừa qua. Tổng số tiền người này nhận được là 28 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Theo anh Duy, người phụ nữ kể trước đó trong lúc đi chợ buổi sáng có mua ủng hộ người bán vé số 14 tờ, không ngờ khoảnh khắc ấy đã khiến cuộc đời chị bước sang trang khác.

14 tờ vé số trúng độc đắc của người phụ nữ 40 tuổi.

Khi biết tin trúng số, chị này đã dẫn nhiều người thân trong gia đình đến đại lý để nhận thưởng.

Toàn bộ số tiền trúng thưởng được nhận bằng hình thức chuyển khoản. Vị khách rất vui mừng khi nhận được số tiền “khủng” như vậy.

Trước đó vào ngày 4/1, đại lý vé số của anh Duy cũng đã đổi thưởng cho một đôi vợ chồng may mắn trúng 5 tờ độc đắc.

Kể với báo Người Lao Động, anh Duy cho biết dãy số mang lại may mắn cho đôi vợ chồng là 934947 do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 3/1. Sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân, đôi vợ chồng nhận về số tiền 9 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản.