Xổ số miền Nam: “Truy tìm” chủ nhân trúng đặc biệt 4 tờ vé số Bình Thuận

21-11-2025 - 15:46 PM | Sống

Kết quả xổ miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Tây Ninh, hiện còn 4 vé chưa đổi thưởng

Chiều 21-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 289313) 6 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 20-11.

Xổ số miền Nam: “Truy tìm” chủ nhân trúng đặc biệt 4 tờ vé số Bình Thuận- Ảnh 1.

Đại lý vé số Ba Xuyên ở tỉnh Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho một người trúng đặc biệt 6 tờ vé số Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Tước đó, một chủ nhân trúng đặc biệt 5 tờ vé số Bình Thuận cũng đã đến đại lý vé số Hoa Duyên ở Tây Ninh để đổi thưởng; 4 vé trúng đặc biệt còn lại đang được các khách hàng và các đại lý vé số "truy tìm" người may mắn trúng thưởng.

Theo các đại lý vé số, gần đây, nhiều khách hàng sau khi trúng giải đặc biệt thì thường đến đại lý đổi thưởng liền hoặc gọi điện thoại cho đại lý mang tiền đến đổi thưởng ngay trong đêm.

Tuy nhiên, cũng có khách hàng hay tin trúng giải đặc biệt thì vài ngày sau mới đổi thưởng hoặc chờ "ngày lành tháng tốt" để đổi thưởng như trưởng hợp của một người đàn ông ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

"Anh khách trúng đặc biệt lần thứ 2 vào ngày 11-11 nhưng đến ngày 20-11 mới gọi điện thoại cho đại lý của tôi đến đổi thưởng 5 tờ. Vì là lần thứ 2 nên anh ấy không vội đổi thưởng liền mà chọn ngày lành tháng tốt để đổi" – anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở tỉnh Vĩnh Long, thông tin.

Cũng theo đại lý vé số Duy, nam khách hàng này hành nghề mua bán ở Sa Đéc. Ở lần trúng số trước đó, chủ nhân may mắn này đã trúng 7-8 tờ đặc biệt.

VKSND Tối cao cảnh báo 2 vụ đột nhập Công ty Xổ số kiến thiết: Nghi vấn tác động vào quả bóng quay thưởng

Theo Thu Tâm

Người Lao động

xổ số miền nam

