Xổ số miền Nam: Hy hữu người đàn ông trúng đặc biệt lần 2, chọn ngày tốt 20-11 đổi thưởng

20-11-2025 - 13:20 PM | Sống

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu, chọn ngày 20-11 để đổi thưởng.

Trưa 20-11, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang trên đường từ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trở về sau khi sang đây đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 627072) 4 tờ vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 11-11.

Xổ số miền Nam: Hy hữu người đàn ông trúng đặc biệt lần 2, chọn ngày tốt 20-11 đổi thưởng- Ảnh 1.

Anh Lưu Quốc Duy vừa đổi thưởng giải đặc biệt cho người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Duy

"Anh khách trúng đặc biệt lần thứ 2. Vì là lần thứ 2 nên anh ấy không vội đổi thưởng liền mà chọn ngày lành tháng tốt để đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

Ngoài đổi thưởng giải đặc biệt, đại lý vé số Duy cũng vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất tổng cộng 420 triệu đồng đối với vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 19-11. Dãy số trúng giải nhất của vé số Cần Thơ là 31978.

Ngày 16-11, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho một nữ khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 401727) 5 tờ vé số Đà Lạt của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.

"Chị ấy trúng 10 tỉ đồng, gọi điện thoại kêu đại lý đến đổi thưởng trong đêm nhưng em hẹn sáng" – anh Duy thông tin.

Xổ số miền Nam: Hy hữu người đàn ông trúng đặc biệt lần 2, chọn ngày tốt 20-11 đổi thưởng- Ảnh 2.

Đại lý vé số Duy vừa đổi thưởng cho người trúng giải nhất tổng cộng 420 triệu đồng. Ảnh: ĐLVS Duy

Đại lý vé số Duy là một trong những đại lý vé số ở khu vực phía Nam thường xuyên bán trúng giải đặc biệt hoặc được khách hàng trúng những giải thưởng lớn chọn làm nơi đổi thưởng.

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh

Theo Thu Tâm

Người Lao động

