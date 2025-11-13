Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh

13-11-2025 - 09:55 AM | Xã hội

Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền Nam công bố, tỉnh Tây Ninh được xác định là nơi giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp

Từ tối 12 đến sáng sớm 13-11, nhiều khách hàng và các đại lý vé số liên tục "xin vía" đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh vì nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi và giải đặc biệt (dãy số 610231) vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 12-11.

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh- Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh- Ảnh 2.

Đại lý vé số Ba Xuyên ở Tây Ninh đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt trong 2 ngày liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh- Ảnh 3.

Đại lý vé số Ba Xuyên trong một lần đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Trước đó một ngày, đại lý vé số Ba Xuyên cũng đã đổi thưởng cho khác hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 238329) vé số Bến Tre, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 11-11.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải an ủi vé số Đồng Nai được xác định trúng thưởng tại tỉnh Đồng Nai và TP HCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Hải Diệu 5 ở Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai) và đại lý vé số Ánh Đào ở Vũng Tàu (TP HCM).

Còn giải nhất vé số Đồng Nai được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh- Ảnh 4.

Giải an ủi vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 5

Trong khi đó, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 12-11, giải an ủi được xác định trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Kim Trang ở phường Long Bình, TP HCM.

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh- Ảnh 5.

Giải an ủi được xác định trúng tại TP HCM. Ảnh: ĐLVS Kim Trang

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh- Ảnh 6.

Giải nhất vé số Đồng Nai trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước

Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại Nổi bật

Bắt Trần Phạm Phú Quang sinh năm 2006

Bắt Trần Phạm Phú Quang sinh năm 2006

09:39 , 13/11/2025
Động đất 4,8 độ tại Lào, người dân Hà Nội cảm nhận rung lắc nhẹ

Động đất 4,8 độ tại Lào, người dân Hà Nội cảm nhận rung lắc nhẹ

09:16 , 13/11/2025
'Không thể lấy lý do phát giác sai phạm để xâm phạm đời tư, danh dự người khác'

'Không thể lấy lý do phát giác sai phạm để xâm phạm đời tư, danh dự người khác'

09:05 , 13/11/2025
Từ đêm nay, miền Bắc giảm nhiệt sâu

Từ đêm nay, miền Bắc giảm nhiệt sâu

07:19 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên