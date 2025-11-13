Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh

Từ tối 12 đến sáng sớm 13-11, nhiều khách hàng và các đại lý vé số liên tục "xin vía" đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh vì nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi và giải đặc biệt (dãy số 610231) vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 12-11.

Đại lý vé số Ba Xuyên ở Tây Ninh đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt trong 2 ngày liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Đại lý vé số Ba Xuyên trong một lần đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Trước đó một ngày, đại lý vé số Ba Xuyên cũng đã đổi thưởng cho khác hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 238329) vé số Bến Tre, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 11-11.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải an ủi vé số Đồng Nai được xác định trúng thưởng tại tỉnh Đồng Nai và TP HCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Hải Diệu 5 ở Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai) và đại lý vé số Ánh Đào ở Vũng Tàu (TP HCM).

Còn giải nhất vé số Đồng Nai được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 5

Trong khi đó, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 12-11, giải an ủi được xác định trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Kim Trang ở phường Long Bình, TP HCM.

Giải an ủi được xác định trúng tại TP HCM. Ảnh: ĐLVS Kim Trang

Giải nhất vé số Đồng Nai trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.