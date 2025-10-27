Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua nợ xổ số gần 200 triệu đồng, người đàn ông nhất định không trả liền bị khởi kiện, tòa tuyên bố: "Đại lý làm vậy là sai"

27-10-2025 - 18:48 PM | Sống

Mua nợ xổ số gần 200 triệu đồng, người đàn ông nhất định không trả liền bị khởi kiện, tòa tuyên bố: "Đại lý làm vậy là sai"

Ông chủ đại lý xổ số ở Trung Quốc ngỡ ngàng khi vướng phải rắc rối pháp lý chỉ vì cho khách mua nợ.

Ông Vương, chủ một đại lý vé số ở thành phố Khắc Lạp Mã Y, Tân Cương, Trung Quốc có một khách hàng thân thiết tên là ông Lý. Vì tin tưởng lẫn nhau, hai người thường xuyên giao dịch qua WeChat. Ông Lý nhiều lần nhờ ông Vương mua hộ vé số nhưng không thanh toán ngay mà ghi nợ lại.

Theo lời khai của ông Vương, mỗi lần mua hộ, ông đều gửi tin nhắn thông báo cụ thể về số tiền, dãy số và yêu cầu thanh toán sau. Các khoản nợ này được ông Lý xác nhận trong tin nhắn và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Thói quen “mua nợ” kéo dài suốt một thời gian dài, cho đến khi tổng số tiền nợ lên đến gần 54.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng) tính đến tháng 11/2022.

Thấy số tiền đã quá lớn, ông Vương yêu cầu ông Lý thanh toán. Khi đó, ông Lý đồng ý và tự tay viết giấy vay nợ, ghi rõ: “Tôi mượn của ông Vương 54.000 NDT, sẽ hoàn trả trước ngày 30/12/2023”. Tờ giấy có chữ ký của ông Lý, được coi như bằng chứng xác nhận nợ. 

Tuy nhiên, đến hạn trả tiền, ông Lý bất ngờ “trở mặt”, phủ nhận việc vay nợ. Ông cho rằng mình không hề vay tiền mà chỉ là “mua nợ vé số”, một hành vi bị pháp luật Trung Quốc cấm. Vì vậy, ông Lý khẳng định giao dịch giữa hai bên là bất hợp pháp và vô hiệu, ông không có nghĩa vụ phải trả khoản tiền trên. Không thể đòi được tiền, ông Vương quyết định khởi kiện ông Lý ra tòa, yêu cầu thanh toán toàn bộ khoản nợ cùng giấy tờ và tin nhắn chứng minh giao dịch.

Tại tòa, ông Lý lập luận rằng: theo Điều lệ Quản lý Xổ số của Trung Quốc, việc “bán nợ vé số” là hành vi bị cấm. Do đó, việc ông Vương cho mua nợ đã vi phạm quy định hành chính, khiến giao dịch trở nên vô hiệu. Nói cách khác, vì giao dịch ban đầu không hợp pháp nên ông không có nghĩa vụ hoàn trả.

Mua nợ xổ số gần 200 triệu đồng, người đàn ông nhất định không trả liền bị khởi kiện, tòa tuyên bố: "Đại lý làm vậy là sai"- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Phía ông Vương phản bác, khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai bên không còn là giao dịch vé số mà là một khoản vay tiền dân sự hợp pháp. Ông đưa ra loạt tin nhắn WeChat thể hiện việc ông Lý đồng ý với các lần mua nợ và xác nhận số tiền phải trả. Đặc biệt, giấy viết tay có chữ ký của ông Lý càng là bằng chứng rõ ràng cho việc ông Lý đã vay tiền của mình.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tòa án cấp sơ thẩm tại Tân Cương nhận định rằng đúng là ông Vương đã vi phạm quy định hành chính khi cho phép khách hàng “mua nợ” vé số. Đây là hành vi bị cấm nhằm ngăn chặn rủi ro và gian lận trong hoạt động xổ số. 

Tuy nhiên, quy định cấm bán nợ vé số trong Điều lệ Quản lý Xổ số chỉ mang tính quản lý hành chính, nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh của đại lý và bảo đảm tính minh bạch của ngành xổ số. Quy định này không khiến giấy vay tiền của 2 bên bị vô hiệu.

Tòa cũng nhấn mạnh, bằng chứng trong vụ án cho thấy ông Lý không hề phủ nhận việc nợ tiền khi được thông báo qua WeChat. Ngoài ra, cũng chính ông Lý tự tay viết giấy vay tiền với nội dung rõ ràng, hẹn ngày trả cụ thể. Việc này thể hiện ý chí tự nguyện và sự thừa nhận nghĩa vụ trả nợ.

Do đó, giữa hai bên đã hình thành một quan hệ vay mượn dân sự độc lập, hợp pháp, có hiệu lực thi hành. Tòa tuyên bố ông Lý phải trả cho ông Vương toàn bộ số tiền  54.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng), đúng như nội dung trong giấy vay.

Sau vụ việc, tòa án địa phương đưa ra khuyến cáo tới người dân và các đại lý kinh doanh: dù vì tin tưởng, thân thiết hay tiện lợi, việc mua nợ vé số hoặc cho người khác ứng tiền mua vé số đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Đây là hành vi vi phạm quy định quản lý hành chính, và trong một số trường hợp, có thể dẫn đến xử phạt hoặc tước giấy phép kinh doanh.

(Theo Sohu)

144 chủ xe đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ!

Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ! Nổi bật

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025!

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025! Nổi bật

Ca sĩ Siu Black nguy kịch

Ca sĩ Siu Black nguy kịch

18:18 , 27/10/2025
Việt Nam phát hiện ca bệnh hiếm và “đặc biệt” bậc nhất thế giới

Việt Nam phát hiện ca bệnh hiếm và “đặc biệt” bậc nhất thế giới

18:03 , 27/10/2025
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục mưa to đến rất to

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục mưa to đến rất to

17:51 , 27/10/2025
Lương hưu mẹ chồng 30 triệu nhưng họ hàng hỏi, tôi trả lời: “3 triệu đồng/tháng, chúng cháu vẫn chu cấp”, cả đời không quên phản ứng nhà chồng

Lương hưu mẹ chồng 30 triệu nhưng họ hàng hỏi, tôi trả lời: “3 triệu đồng/tháng, chúng cháu vẫn chu cấp”, cả đời không quên phản ứng nhà chồng

17:50 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên