144 chủ xe đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

26-10-2025

Đội CSGT Hàng Xanh - Công an TP.HCM mới đây đã công bố kết quả phát hiện và xử lý phạt nguội lỗi đi trên vỉa hè trong sáng ngày 20/10/2025.

Đội CSGT Hàng Xanh - Công an TP.HCM thông báo, thời gian qua, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, xử lý qua hình ảnh đối với hành vi vi phạm đi trên vỉa hè nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn xảy ra, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Mặc dù mức phạt cao những vẫn còn tình trạng người dân cố tình vi phạm.

Nhằm quyết liệt xử lý nghiêm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, Đội CSGT Hàng Xanh tiếp tục tăng cường ghi hình, xử phạt qua hình ảnh đối với phương tiện đi trên vỉa hè với phương châm “còn vi phạm, còn xử phạt”.

Riêng sáng ngày 20/10/2025, Đội CSGT Hàng Xanh đã phát hiện 144 trường hợp vi phạm “Đi trên vỉa hè” trên tuyến Quang Trung. Danh sách biển số vi phạm cụ thể như sau:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi trên vỉa hè phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng và bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cũng thông báo triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đạt hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm giao thông với độ chính xác đáng kinh ngạc. 

Hệ thống 31 camera AI tại TP.HCM có thể phát hiện cùng lúc các lỗi vượt đèn đỏ, ngược chiều, leo vỉa hè, lấn làn... chính xác đến từng centimet. Thực tế cho thấy, tại các khu vực được lắp đặt camera AI, những hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường đã giảm rõ rệt.

Hệ thống giám sát giao thông của TP.HCM hiện nay bao gồm 530 camera quan sát, 9 camera giám sát tốc độ, 31 camera AI và 47 camera do Cục Cảnh sát giao thông (C08) đầu tư, tạo nên một mạng lưới giám sát rộng khắp, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và hiện đại hơn.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: 

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

Đời sống pháp luật

