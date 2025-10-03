Xôn xao người bán nước trúng số "khủng", mua 5 con heo quay ra đường lễ tạ: Hé lộ số tiền thưởng thực sự

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một người phụ nữ đã trúng 8 tờ vé số độc đắc, liền mua 5 con heo quay ra vòng xoay Tầm Vu (xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh) để cúng. Đi kèm thông tin này là một đoạn clip ghi lại cảnh nhiều mâm lễ có heo quay lớn đặt tại một vòng xoay và có một số người đang đứng khấn lễ.

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, xin vía, nếu đúng là người phụ nữ trúng 8 tờ vé số độc đắc thì sẽ nhận được số tiền lên đến hơn chục tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin này.

Gia đình bà X. mua 5 con heo quay mang ra đường lễ tạ.

Được biết, người trúng số là bà T.T.X. (51 tuổi, ở xã Tầm Vu). Bà X. làm nghề bán nước mía ở ven đường tỉnh 827, khu vực vòng xoay Tầm Vu. Tuy nhiên, bà X. cho biết, bản thân chỉ trúng 1 tờ vé số độc đắc chứ không phải 8 tờ như trên mạng lan truyền. Vé số trúng giải của bà X. có dãy số 663442 thuộc đài Bình Phước, mở thưởng ngày 20/9, nhận về số tiền là 1,8 tỷ đồng (sau trừ thuế thu nhập cá nhân), theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Bà X. chia sẻ, trước đó bà mua vé số của một cụ bà khoảng 70 tuổi. Cụ bà đến mới bà X. mua vé số vào giữa trưa, than rằng vé số còn quá nhiều và sợ ế. Thấy tội, bà X. mua giúp cụ bà 3 tờ vé số, mỗi tờ 1 đài khác nhau. Không ngờ sau đó, khi dò kết quả, bà X. tim đập thình thịch, tay run run, nước mắt lăn dài khi biết mình đã trúng độc đắc.

Sau khi nhận thưởng, bà X. lập tức tìm lại người bán vé số để tặng một số tiền may mắn. Ngoài ra, theo tâm niệm của gia đình, chồng bà X. đã mua 5 con heo quay đem ra vòng xoay Tầm Vu để cúng tạ ơn. Gia đình bà còn chuẩn bị thêm gần 100 phần quà giá trị cao. Sau lễ cúng, toàn bộ số thịt heo quay và quà được người phụ nữ may mắn tặng lại cho bà con nghèo, người bán vé số khó khăn tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Tầm Vu - Ông Phan Văn Thật, xác nhận sự việc. Vị chủ tịch xã đánh giá cao hành động tự làm công tác từ thiện xã hội đầy ý nghĩa của bà X., góp phần giúp đỡ các hộ khó khăn.

Những tờ vé số giúp người thợ bạc trúng 22,4 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, làm nghề thợ bạc ở TP.HCM đã trúng số với số tiền thưởng nhận được lên đến hơn 22,4 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Trao đổi với báo Thanh Niên, anh Lưu Quốc Duy, chủ một đại lý vé số ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) xác nhận đã đổi thưởng cho vị khách may mắn nói trên. Người thợ bạc đã trúng tới 11 tờ vé số độc đắc và 8 tờ trúng giải an ủi. Những tờ trúng độc đắc có dãy số 079896, thuộc đài Đồng Nai, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1/10.

Được biết, người đàn ông may mắn thường xuyên mua vé số, lần này bất ngờ trúng lớn. Anh cùng 2 người anh em đến đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt. Sau khi nhận thưởng, người này cũng tặng cho nhân viên của đại lý mỗi người 10 triệu đồng.