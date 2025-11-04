Vừa mua xổ số, người phụ nữ cào ngay tại quán thì trúng lớn 3,8 tỷ đồng, chủ cửa hàng tuyên bố: “Không được lĩnh thưởng vì vé không phải của cô”

Tối ngày 6/7/2025, trên con phố sầm uất ở thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc, một vụ tranh cãi nảy lửa đã thu hút sự chú ý của hàng chục người dân. Một nữ khách hàng bất ngờ phát hiện tấm vé xổ số mình vừa cào trúng giải thưởng 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng). Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì cô bị chủ quầy giật lại tấm vé, với lý do “chưa thanh toán tiền vé”.

Theo lời kể của những người chứng kiến, khoảng 8 giờ tối, người phụ nữ này đến quầy vé số trên phố, liên tiếp cào nhiều tấm vé mà không trúng thưởng. Đến tấm vé thứ 6, cô phát hiện ký hiệu đặc biệt cho thấy mình trúng giải nhất trị giá 1 triệu NDT. Trong lúc cô phấn khích hô to vì may mắn bất ngờ, chủ cửa hàng đột nhiên thay đổi thái độ, nắm chặt tấm vé và khẳng định rằng người chơi chưa trả tiền, do đó vé vẫn thuộc quyền sở hữu của ông ta.

Người đàn ông chủ cửa hàng tuyên bố rằng tấm vé không phải của nữ khách hàng, nên cô sẽ không được mang nó đi lĩnh thưởng. Cuộc tranh cãi mỗi lúc một gay gắt, buộc người dân xung quanh phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Cảnh sát có mặt sau đó đã ghi nhận lời khai của cả hai bên và tạm giữ tấm vé để xác minh.

Nữ khách hàng và chủ cửa hàng tranh cãi về tấm vé số

Người phụ nữ khẳng định, theo thói quen của nhiều quầy vé số nhỏ lẻ, khách hàng chỉ cần thanh toán sau khi cào xong, và nếu trúng thì trả tiền ngay tại chỗ. Tuy nhiên, chủ quầy lại khăng khăng rằng quy định của ông là phải trả tiền trước rồi mới được cào. Cụ thể, vào lúc 19 giờ 58 phút, nữ khách hàng cào liên tiếp 5 tấm vé nhưng không trúng. Đến 20 giờ 3 phút, tấm vé thứ 6 xuất hiện ký hiệu trúng thưởng.

Chủ cửa hàng cho biết, ông yêu cầu nữ khách hàng thanh toán toàn bộ 6 tấm vé với giá tổng cộng 120 NDT (hơn 400 nghìn đồng), nhưng cô chỉ đồng ý trả tiền 1 tấm vé trúng giải nên mới nảy sinh tranh cãi. Phía khách hàng lại nói rằng, ông chủ không chịu cho cô lấy tấm vé trúng giải. Một số người dân sống gần đó cho biết quầy vé này hoạt động đã 2 năm và chủ quầy vốn là người khá trung thực, nhưng có thể do thấy giá trị giải thưởng quá lớn nên phản ứng thiếu bình tĩnh.

Ngay ngày hôm sau, Trung tâm Xổ số Phúc lợi Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã ra thông báo chính thức, xác nhận tấm vé nói trên là hợp lệ. Thông báo cũng nêu rõ rằng quầy bán hàng có sai phạm trong quá trình giao dịch, song hai bên đã được hòa giải ổn thỏa. Người trúng thưởng đã nhận 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng) tiền thưởng, còn điểm bán bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động để kiểm tra và chấn chỉnh. Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn hóa quy trình bán vé, nhằm tránh những vụ tranh chấp tương tự trong tương lai.

Các tiệm vé số cào tại chỗ phố biển ở Trung Quốc (ảnh minh họa)

Các chuyên gia trong ngành cho biết, theo quy định hiện hành tại Trung Quốc, người trúng thưởng chỉ cần xuất trình tấm vé hợp lệ là có quyền lĩnh thưởng, không cần thanh toán thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Mọi yêu cầu trả thêm tiền đều là hành vi vi phạm. Tuy nhiên, do phần lớn các quầy vé nhỏ lẻ hoạt động linh hoạt, thậm chí là di động, nên họ thường tự đặt ra “luật riêng” để giảm rủi ro, khiến việc mua bán thiếu minh bạch và dễ phát sinh mâu thuẫn.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Trung tâm Xổ số Phúc lợi Hoài Bắc đã công bố kế hoạch kiểm tra toàn diện các điểm bán trên địa bàn. Tất cả quầy vé, đặc biệt là các điểm lưu động, sẽ phải công khai giấy phép hoạt động, dán hướng dẫn quy trình mua và lĩnh thưởng chuẩn hóa, trang bị thiết bị xác minh vé trúng và tham gia tập huấn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Lãnh đạo trung tâm cho biết, việc siết chặt quy trình không chỉ nhằm bảo vệ người chơi mà còn giúp củng cố uy tín của hệ thống xổ số phúc lợi tại Trung Quốc.

(Theo Baijiahao)