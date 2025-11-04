Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đột kích dinh thự đồ sộ của 1 doanh nhân, tịch thu khối tài sản hơn 1.240 tỷ đồng gồm tiền mặt và loạt siêu xe

04-11-2025 - 19:03 PM | Sống

Trong nhà ở hạng sang của doanh nhân Nam Phi này chất đầy tài sản giá trị và các xe ô tô đắt tiền như Lamborghini, Bentley, Range Rover.

Đầu tháng 10/2025 vừa qua, Cảnh sát và Đơn vị Điều tra Đặc biệt Nam Phi (Special Investigating Unit - SIU) đã thực hiện một trong những vụ thu giữ tài sản lớn nhất năm nay. Theo đó, lực lượng thực thi pháp luật, thợ khóa và đội xe vận chuyển đã được điều động đến để đột kích dinh thự của doanh nhân Hangwani Maumela ở khu Sandhurst, Sandton và tịch thu hàng loạt tài sản mà người đàn ông này sở hữu.

Tại căn biệt thự xa hoa ở Sandhurst - khu dân cư được mệnh danh là “thiên đường của giới tỷ phú Sandton” tại Nam Phi, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và rà soát toàn bộ khối tài sản khổng lồ của doanh nhân Hangwani Maumela. 

Trong nhiều giờ, cảnh tượng trước biệt thự khiến hàng chục người dân quanh khu vực chú ý: siêu xe Lamborghini, Bentley, Range Rover được cẩu lên xe vận chuyển. Trong nhà của doanh nhân này còn phát hiện rất nhiều tiền mặt, nội thất thiết kế, tranh quý và đồ nghệ thuật có giá trị rất lớn. Ngoài ra, các tài liệu tài chính cũng đều đã được cơ quan chức năng niêm phong. Tổng tài sản tịch thu được lên đến 820 triệu rand (hơn 1.240 tỷ đồng).

Đột kích dinh thự đồ sộ của 1 doanh nhân, tịch thu khối tài sản hơn 1.240 tỷ đồng gồm tiền mặt và loạt siêu xe- Ảnh 1.

Dinh thự bề thế nhìn từ trên cao

Theo Cảnh sát và Đơn vị Điều tra Đặc biệt Nam Phi (SIU), Hangwani Maumela (53 tuổi) là doanh nhân nổi tiếng trong giới cung ứng dịch vụ công, sở hữu nhiều công ty trúng thầu trong lĩnh vực y tế ở tỉnh Gauteng và các địa phương khác. Các doanh nghiệp của ông cung cấp vật tư y tế, suất ăn và dịch vụ vệ sinh cho các bệnh viện công, trong đó có Bệnh viện Tembisa.

Tuy nhiên, Cảnh sát và Đơn vị Điều tra Đặc biệt Nam Phi cáo buộc rằng quá trình đấu thầu đã bị thao túng, dẫn đến việc một mạng lưới nhà cung cấp được ưu tiên trúng thầu. Ngoài ra, giá trị hợp đồng còn bị thổi phồng và thanh toán vượt mức thực tế.

Điều tra sơ bộ cho thấy, doanh nhân Maumela đứng đầu một đường dây gồm ba nhóm có tổ chức, lợi dụng ngưỡng chi tiêu công, chia nhỏ hợp đồng, và rửa tiền thông qua các công ty bình phong. Các nhóm này bị nghi đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ rand (hơn 3.000 tỷ đồng) từ ngân sách bệnh viện. Đây là số tiền vốn được dành cho vật tư, thiết bị và dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

Đột kích dinh thự đồ sộ của 1 doanh nhân, tịch thu khối tài sản hơn 1.240 tỷ đồng gồm tiền mặt và loạt siêu xe- Ảnh 2.
Đột kích dinh thự đồ sộ của 1 doanh nhân, tịch thu khối tài sản hơn 1.240 tỷ đồng gồm tiền mặt và loạt siêu xe- Ảnh 3.
Đột kích dinh thự đồ sộ của 1 doanh nhân, tịch thu khối tài sản hơn 1.240 tỷ đồng gồm tiền mặt và loạt siêu xe- Ảnh 4.
Đột kích dinh thự đồ sộ của 1 doanh nhân, tịch thu khối tài sản hơn 1.240 tỷ đồng gồm tiền mặt và loạt siêu xe- Ảnh 5.

Nhiều siêu xe với giá trị khổng lồ bị tịch thu tại biệt thự của doanh nhân Hangwani Maumela

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Nam Phi, SIU hiện đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản thuộc quyền sở hữu của Maumela tại Johannesburg, Cape Town, Durban và các thành phố khác. Một số tài sản bị niêm phong bao gồm nhà nghỉ nghỉ dưỡng, biệt thự ven biển, xe thể thao và các du thuyền sang trọng.

Sau khi được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, vụ việc cũng gây chấn động dư luận và thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân Nam Phi. Các cơ quan chức năng mô tả đây là chiến dịch phối hợp quy mô quốc gia, nhằm truy thu và khôi phục tài sản công bị chiếm đoạt. SIU cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và báo cáo cuối cùng sẽ được trình lên Chính phủ và Tòa án Đặc biệt Nam Phi trong thời gian tới. Thông tin từ cơ quan này tiết lộ rằng sẽ còn nhiều cá nhân và công ty khác bị đưa vào diện điều tra.

(Theo SIU, IOL, Johannesburg Times)

Sau gần 40 năm tôi mới nhận ra đây là người có EQ cao nhất Tây Du Ký: 1 nhân vật không ai ngờ tới, Tôn Ngộ không cũng phải nể

Nguyên An

Đời sống pháp luật

