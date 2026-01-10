3 mối nguy tiềm ẩn khi lỡ ăn pate chế biến từ thịt lợn bệnh

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, pate là một trong những món ăn hấp dẫn được chế biến từ thịt lợn. Tuy nhiên, đây cũng là món dễ bị gian thương trà trộn bởi thịt lợn bệnh để trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.

Việc ăn phải pate làm từ thịt lợn bệnh có thể dẫn đến các nguy cơ:

Ngộ độc

Thịt lợn nhiễm bệnh thường chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E.coli, Clostridium perfringens, thậm chí là Listeria monocytogenes - tác nhân đặc biệt hay gặp trong các sản phẩm chế biến sẵn như pate.

Quá trình xay nhuyễn, trộn gia vị và đóng hộp hoặc bảo quản lạnh khiến vi khuẩn dễ lan rộng trong toàn bộ khối pate. Nếu khâu chế biến không đảm bảo nhiệt độ tiêu diệt mầm bệnh, hoặc bảo quản không đúng cách, các vi khuẩn này vẫn có thể tồn tại và phát triển.

Người ăn phải pate nhiễm khuẩn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói dữ dội; Sốt cao, mất nước; nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhiễm trùng huyết trong trường hợp nặng

Đặc biệt, trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là nhóm có nguy cơ biến chứng cao, thậm chí đe dọa tính mạng.

3 mối nguy tiềm ẩn khi lỡ ăn pate chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Nguy cơ nhiễm độc từ tồn dư hóa chất cấm

Một thực tế đáng lo ngại là thịt lợn bệnh thường đến từ những con lợn đang trong quá trình điều trị, bị chết do dịch bệnh hoặc bị loại thải. Những loại thịt này có thể tồn dư kháng sinh, thuốc thú y, chất tăng trọng hoặc hóa chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép.

Khi được dùng để chế biến pate món ăn có hàm lượng chất béo cao và được sử dụng thường xuyên các độc chất này dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, tích lũy theo thời gian.

Hậu quả không chỉ dừng lại ở ngộ độc cấp tính mà còn gây ra rối loạn chức năng gan, thận, suy giảm miễn dịch, nguy cơ kháng kháng sinh, tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, thậm chí ung thư nếu sử dụng kéo dài.

Đây là mối nguy âm thầm nhưng đặc biệt nguy hiểm, bởi người tiêu dùng rất khó nhận biết bằng mắt thường.

Nguy cơ nhiễm độc botulinum

Một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất liên quan đến pate là ngộ độc botulinum, loại ngộ độc hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Vi khuẩn Clostridium botulinum có thể phát triển trong môi trường yếm khí, giàu đạm và chất béo như pate, đặc biệt là pate đóng lọ, đóng hộp hoặc bảo quản không đúng quy chuẩn. Khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn này sinh ra độc tố thần kinh cực mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên tránh sử dụng pate, thịt hộp trôi nổi, giá rẻ bất thường, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng, không vì tiện lợi hay tiết kiệm chi phí mà đánh đổi sức khỏe.