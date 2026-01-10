Nói không với pate, Highlands Coffee và The Coffee House nhập gì từ Đồ hộp Hạ Long và cách xử lý?

Liên quan đến vụ Công an TP. Hải Phòng khởi tố các đối tượng đã tuồn hơn 126 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) tại TP. Hải Phòng, loạt doanh nghiệp nổi tiếng bị người tiêu dùng gọi tên. Trong đó 2 thương hiệu đang gây chú ý là Highlands Coffee và The Coffee House.

Hiện tại, cả hai thương hiệu đều đã lên tiếng công khai về sản phẩm được cung ứng từ Đồ hộp Hạ Long và hướng xử lý trong thời gian tới.

Highlands Coffee và The Coffee House nhập gì từ Đồ hộp Hạ Long?

Tối 9/1, fanpage chính thức của Highlands Coffee đăng tải thông báo gửi đến khách hàng. Phía Highlands Coffee khẳng định "không thu mua và không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến hay pate nào từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ hệ thống cửa hàng trên toàn quốc".

Tuy nhiên thương hiệu này có sản phẩm sử dụng nguyên liệu KHÔNG PHẢI TỪ THỊT do Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cung ứng.

Thông báo của Highlands Coffee (Ảnh: Highlands Coffee)

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 của Halong Canfoco, doanh nghiệp này có nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực bán lẻ, F&B, trong đó có Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee).

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn đối với Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên được ghi nhận đến ngày 30/6/2025 là hơn 3,06 tỷ đồng.

Đến sáng ngày 10/1, thương hiệu The Coffee House cũng lên tiếng làm rõ nội dung liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào được cung ứng từ CTCP Đồ hộp Hạ Long.

Theo nội dung thông báo, thương hiệu này cho biết sản phẩm Bánh mì Pate Cột Đèn của The Coffee House "hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty Halong Canfoco và hoàn toàn không liên quan đến đơn vị này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào".

Song thương hiệu cũng cho biết có 2 sản phẩm là Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp nêu trên.

Highlands Coffee và The Coffee House xử lý thế nào?

Cũng trong các thông báo của mình cả Highlands Coffee và The Coffee House đều nêu rõ hướng xử lý.

Hiện tại, Highlands Coffee chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu được cung ứng bởi Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Highlands Coffee cũng gửi lời cảm ơn đến khách hàng, bày tỏ rằng trong thời gian tới, sau khi hoàn tất chuyển đổi nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và đạt chất lượng cao, phía đơn vị sẽ phục vụ trở lại những sản phẩm trên.

Đây cũng là biện pháp xử lý tương tự của The Coffee House. Thương hiệu đã chủ động tạm dừng phục vụ Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải trên toàn hệ thống. Đồng thời, The Coffee House đang tiến hành chuyển sang nguồn cung thay thế nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Thông báo của The Coffee House (Ảnh: The Coffee House)

Trong thông báo, thương hiệu này cho biết quyết định trên được đưa ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự an tâm cho khách hàng, dù có thể gây ra một số bất tiện trong ngắn hạn. The Coffee House cũng cho biết sẽ sớm cập nhật thông tin khi các sản phẩm được phục vụ trở lại.

Như vậy, Highlands Coffee và The Coffee House khẳng định KHÔNG dùng pate và sản phẩm từ thịt của Đồ hộp Hạ Long. Tuy nhiên cả 2 thương hiệu xác nhận có sử dụng nguyên liệu được cung ứng từ doanh nghiệp nói trên.

Sau bê bối tại CTCP Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee và The Coffee House đã dừng phục vụ sản phẩm có nguyên liệu được cung ứng từ Đồ hộp Hạ Long và chuyển đổi nhà cung cấp.

Trước đó, theo thông tin trên website của Đồ hộp Hạ Long, danh mục sản phẩm của doanh nghiệp này khá đa dạng, tập trung vào nhóm thực phẩm tiện lợi, đóng hộp và đông lạnh. Cụ thể: Sản phẩm từ cá, Sản phẩm từ thịt, Sản phẩm đông lạnh, Trái cây và nông sản, Xúc xích tiệt trùng.

Danh mục sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại công chúng vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc.