8 mỹ phẩm chứa chất kháng nấm bị Bộ Y tế thu hồi, yêu cầu ngừng sử dụng

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 8 sản phẩm mỹ phẩm chứa Miconazole hoặc Miconazole nitrate - hoạt chất kháng nấm thuộc nhóm dược chất, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

8 mỹ phẩm bị Bộ Y tế thu hồi, trong đó có dầu gội giá 500.000 đồng

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện đối với tất cả các lô sản phẩm còn hạn sử dụng, gồm nhiều loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ đang lưu hành trên thị trường.

Quyết định này nhằm tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm, căn cứ kết luận của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42, đối với các sản phẩm mỹ phẩm có chứa Miconazole, Miconazole nitrate.

8 sản phẩm bị thu hồi gồm: Hai sản phẩm dầu gội của Công ty cổ phần dược phẩm TEDIS - Việt Hà: Biorga Cystiphane Normalizing Anti-Dandruff Shampoo S và Biorga Cystiphane Intensive Anti-Dandruff Shampoo DS.

Sản phẩm Piajour Woman Body Foam của Công ty TNHH Thương mại HKK.

Hai sản phẩm dầu gội Dermavia Egeria Minazole Anti-Dandruff Shampoo của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam.

Ba sản phẩm của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang: MicoFem Silk, MicoFem Bloom và MicoFem Calm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp liên quan khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối và người sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh; tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm theo đúng quy định.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được đề nghị thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn dừng ngay việc buôn bán, sử dụng các sản phẩm nêu trên; yêu cầu hoàn trả về cơ sở cung ứng, đồng thời giám sát việc thực hiện.

Các địa phương cũng cần phối hợp với cơ quan truyền thông để người dân biết, không tiếp tục mua và sử dụng các sản phẩm này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược.

Theo cơ quan quản lý, Miconazole và Miconazole nitrate là hoạt chất kháng nấm thường dùng trong thuốc điều trị, không được phép sử dụng trong mỹ phẩm thông thường. Việc các sản phẩm mỹ phẩm chứa những dược chất này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dùng, cần được thu hồi triệt để.