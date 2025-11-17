Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thu hồi lô kem chống nắng ghi SPF 45+ kiểm nghiệm chỉ đạt 2

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định thu hồi, tiêu hủy lô kem chống nắng trên nhãn ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt 2.

Theo Vietnamnet, quyết định 4041/QLD-MP của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm kem chống nắng không rõ nguồn gốc A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+.

Trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Dược cho biết, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45 hộp 1 lọ 150g, trên nhãn ghi A Cosmetic mềm Perfume Protect Whitening Body Cream Moisture Whitening SPF 45+, Số lô: 262024; NSX: 12.09.2024; HD: 12.09.2027 kiểm tra chất lượng tại Nhà thuốc Ngọc Dung (Lâm Đồng).

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm này ra thị trường là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư mỹ phẩm Phương Anh (TPHCM). Đơn vị sản xuất là Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Kachi-H (tỉnh Tây Ninh).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng (SPF) của sản phẩm là 2, chênh lệch nghiêm trọng so với thông tin "SPF 45+" công bố trên bao bì.

Cục Quản lý Dược cho biết, phiếu công bố do doanh nghiệp đăng ký chỉ là "kem mềm trắng da toàn thân", không có chức năng và chỉ số chống nắng SPF là 45+ như trên nhãn sản phẩm được lấy mẫu.

Trước vi phạm này, Cục Quản lý Dược đã thông báo thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+ Hộp 1 lọ 150g.

Đồng thời, Cục đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm trên và trả về nơi cung ứng.

Các Sở y tế có trách nhiệm giám sát việc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời phổ biến thông tin để người dân nhận biết và không sử dụng. Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Cục Dược yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kiểm tra Nhà thuốc Ngọc Dung về việc tuân thủ quy định kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc lô hàng.

Cục cũng yêu cầu Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư mỹ phẩm Phương Anh và Công ty Kachi-H phải hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách để xác minh, làm rõ vụ việc.

Bộ y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Theo Trang Đào

