Bộ Y tế thu hồi lô thuốc hạ sốt, giảm đau cho trẻ em không đạt tiêu chuẩn

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược, Bộ y tế yêu cầu thu hồi trên cả nước lô thuốc bột Padobaby do Công ty Cổ phần Dược Medipharco sản xuất vì vi phạm chỉ tiêu chất bảo quản.

Quyết định thu hồi dựa trên kết quả kiểm tra của Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM, phát hiện lô sản phẩm số 110224, hạn dùng đến tháng 2/2027 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng methylparaben.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc thuốc bột uống Padobaby (Mỗi gói 3g chứa: chlorpheniramin maleat 2mg; Paracetamol 325mg), Số GĐKLH: 893100414024 (SĐK cũ: VD-32292-19), Số lô: 110224; Ngày SX: 21/02/2024; Hạn dùng: 20/02/2027 do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất.

Công ty cổ phần dược Medipharco phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi nêu trên còn tồn tại cơ sở. Đồng thời, công ty phải báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gửi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế thành phố Hà Nội trong vòng 07 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Công ty có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc bị thu hồi nêu trên tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã nhận lô thuốc nêu trên. Tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Việc xử lý lô thuốc bị thu hồi; chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi; bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn thành việc thu hồi, công ty phải gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thu hồi của lô thuốc nêu trên về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế thành phố Hà Nội và Sở Y tế thành phố Huế.

Theo Cục Quản lý Dược