Thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa trên toàn quốc

26-11-2025 - 06:56 AM | Thị trường

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược, Cục vừa ban hành quyết định thu hồi nhiều sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục ban hành đối với các sản phẩm theo danh mục kèm theo Quyết định. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty MK Skincare - doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm cho hệ thống Mailisa, có địa chỉ tại K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riềng, phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp 0314633814.

Lý do thu hồi là do công ty không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, Cục yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm theo danh mục kèm theo Quyết định. Lý do được đưa ra là để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Công ty MK Skincare phải gửi thông báo thu hồi tới các nơi phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và bảo quản các sản phẩm vi phạm cho đến khi có hướng dẫn tiêu hủy từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty phải báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc phải ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh sẽ giám sát việc thu hồi các sản phẩm của MK Skincare, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025. Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh, thành phố khác có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở kinh doanh, tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người sử dụng; phối hợp xử lý các vi phạm theo đúng thẩm quyền, chuyển hồ sơ cho cơ quan pháp luật trong trường hợp có vi phạm hình sự.

Trước đó, vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đã bị bắt với cáo buộc buôn lậu. Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng đã yêu cầu các địa phương lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK của Công ty MK Skincare liên quan thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

