Phát hiện tài khoản Vietcombank đuôi 13584 nhận 139 triệu đồng chuyển khoản từ nước ngoài: Công an 2 địa phương phải nhanh chóng vào cuộc

Mới đây, Công an phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng đã kịp thời phối hợp với Công an xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An hỗ trợ công dân nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 7/10/2025, anh Hoàng Trần Sơn (SN 1988, hộ khẩu tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), hiện đang lao động ở nước ngoài, thực hiện chuyển khoản số tiền 139.916.000 đồng. Do sơ suất, anh Sơn đã chuyển nhầm số tiền trên vào một tài khoản ngân hàng Vietcombank có số cuối 13584. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình anh Sơn đã đến Công an xã Đô Lương trình báo, đề nghị được hỗ trợ giải quyết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đô Lương đã khẩn trương tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm đang cư trú tại phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng; đồng thời chủ động trao đổi, đề nghị Công an phường Đông Hải phối hợp hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin phối hợp, Công an phường Đông Hải đã nhanh chóng triển khai xác minh, làm việc trực tiếp với chủ tài khoản. Trong quá trình tiếp xúc, cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì tuyên truyền, vận động trên cơ sở các quy định của pháp luật, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, thái độ gần gũi, tận tình với nhân dân. Qua đó, chủ tài khoản đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho anh Hoàng Trần Sơn.

Gia đình anh Hoàng Trần Sơn viết thư gửi lời cảm Công an xã Đô Lương, Công an phường Đông Hải và chủ tài khoản hoàn trả lại số tiền. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Đến chiều 12/1 anh Sơn đã nhận lại đầy đủ số tiền nêu trên. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an, gia đình anh Sơn đã viết thư gửi lời cảm ơn Công an xã Đô Lương, Công an phường Đông Hải và cá nhân chủ tài khoản đã hợp tác, tự nguyện hoàn trả tiền.

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ vào tài khoản cá nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý đúng quy định, đồng thời phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc chuyển tiền nhầm.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Công an TP Hải Phòng