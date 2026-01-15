Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đập sàn nhà để sửa chữa, gia đình bất ngờ phát hiện thứ vẫn “sống” dưới đó suốt 10 năm

15-01-2026 - 15:45 PM | Sống

Dưới lớp sàn bê tông kín bưng suốt nhiều năm, thứ này vẫn còn sống cũng là điều mà không ai có thể ngờ tới.

Bất ngờ tìm thấy thứ bị 'chôn sống' suốt 10 năm dưới lớp bê tông

Trong một sự việc khiến nhiều người sửng sốt, vào đầu năm 2026 tại thị trấn Itacajá, bang Tocantins (Brazil), một gia đình trong lúc tiến hành sửa chữa nhà đã vô tình tìm thấy một thứ vẫn còn sống nằm dưới lớp nền bê tông cứng nơi nó dường như đã bị niêm phong suốt gần một thập kỷ.

Câu chuyện bắt đầu một cách rất đời thường: trong quá trình khắc phục tình trạng ẩm mốc và kiểm tra nền nhà, chủ nhân quyết định đập lớp gạch lát và bê tông từ nhiều năm trước để làm mới sàn. Khi lớp nền bắt đầu bị phá vỡ, một con vật lớn bất ngờ bò ra, khiến những người thợ và gia chủ đều sửng sốt. Đó không phải một con chuột hay thậm chí một loài bò sát nhỏ, mà là một con rùa cạn, một loài rùa đất lớn của Nam Mỹ, vẫn còn sống.

Đập sàn nhà để sửa chữa, gia đình bất ngờ phát hiện thứ vẫn “sống” dưới đó suốt 10 năm - Ảnh 1.

Dưới lớp sàn bê tông kín bưng suốt nhiều năm, thứ này vẫn còn sống cũng là điều mà không ai có thể ngờ tới. (Ảnh: Tiktok)

Theo nhiều video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Instagram và Facebook, con rùa xuất hiện từ giữa nền nhà đầy bụi bặm, chậm rãi bò ra mắt trước người quay, khiến những ai chứng kiến đều không khỏi kinh ngạc. Những đoạn video này được đăng bởi nhiều tài khoản khác nhau, thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ kèm bình luận bàn tán sôi nổi.

Điều khiến câu chuyện này trở nên ngoạn mục là thời gian con rùa bị kẹt dưới nền. Theo những bình luận lan truyền trên mạng, nền nhà được xây và hoàn thiện khoảng 13 năm trước, và trong suốt nhiều năm đó không có bất kỳ khe hở, lỗ hổng hay lối đi nào đủ lớn để một con rùa ra vào. Vì vậy, nhiều người tin rằng nó bị vô tình chôn sống từ lúc xây nhà mà không ai hay biết.

Việc một con rùa có thể nằm dưới lớp bê tông kín suốt hơn một thập kỷ tưởng chừng như không thể thực hiện được trong điều kiện thiếu ánh sáng, thiếu nước và thiếu gần như mọi nguồn thức ăn. Tuy nhiên những video và bài đăng đều mô tả con vật trông còn sống, tuy có vẻ rất yếu ớt và chậm chạp ngay sau khi được giải thoát.

Khả năng sống sót "phi thường"

Cộng đồng mạng không mất thời gian đặt ra câu hỏi lớn: Liệu điều đó có thực sự xảy ra? Nhân đây, một số ý kiến từ cộng đồng thiên nhiên và những người am hiểu về động vật đã đưa ra giải thích có thể giúp hiểu phần nào khả năng kỳ lạ này.

Rùa cạn là loài vật có tốc độ trao đổi chất rất chậm. Khi đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn về dinh dưỡng, nước uống và ánh sáng, chúng có thể bước vào trạng thái giảm hoạt động sinh học, tương tự như ngủ đông ở các loài động vật khác. Trong trạng thái này, rùa có thể giảm nhu cầu năng lượng, phớt lờ cảm giác đói trong thời gian dài hơn so với nhiều loài bò sát khác.

Đập sàn nhà để sửa chữa, gia đình bất ngờ phát hiện thứ vẫn “sống” dưới đó suốt 10 năm - Ảnh 2.

Rùa cạn là loài vật có tốc độ trao đổi chất rất chậm. (Ảnh: Tiktok)

Ngoài ra, loài này đôi khi tận dụng nguồn dinh dưỡng rất nhỏ trong môi trường sống như mùn, côn trùng nhỏ hoặc thậm chí hấp thụ lại các chất hữu cơ trong phân của chính nó như một thói quen sinh tồn đáng kinh ngạc trong môi trường cực kỳ nghèo.

Các nhà sinh học đã nhiều lần báo cáo những trường hợp tương tự trong tự nhiên, khi rùa hoặc các loài bò sát khác sống sót trong điều kiện nghèo dinh dưỡng bằng cách giảm cực thấp nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, trường hợp sống sót suốt 10 năm dưới lớp bê tông vẫn là điều gây ngạc nhiên và tranh luận lớn.

Phản ứng của cộng đồng

Ngay sau khi hình ảnh và video về con rùa được đăng tải, nó đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng sống sót của loài vật; trong khi số khác đặt dấu hỏi về tính xác thực hoặc cho rằng video có thể bị dàn dựng.

Một số người dùng chỉ trích thiếu thông tin cụ thể từ nguồn chính thống như báo chí lớn hay tổ chức khoa học, khiến câu chuyện trở thành hiện tượng lan truyền tin trên mạng xã hội hơn là một báo cáo khoa học chính thức.

Đập sàn nhà để sửa chữa, gia đình bất ngờ phát hiện thứ vẫn “sống” dưới đó suốt 10 năm - Ảnh 3.

Ngay sau khi hình ảnh và video về con rùa được đăng tải, nó đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. (Ảnh: Tiktok)

Hiện tại, chưa có báo cáo chính thức từ tổ chức bảo tồn động vật hoang dã hay cơ quan nghiên cứu nào xác nhận về tình trạng sức khỏe và nơi ở tiếp theo của con rùa này. Tuy nhiên, dựa vào diễn biến nhiều vụ việc tương tự trước đây, thông thường nếu rùa còn sống, nó sẽ được bàn giao cho các tổ chức bảo tồn hoặc trung tâm chăm sóc động vật để được kiểm tra sức khỏe, điều trị nếu cần và chăm sóc trong môi trường phù hợp hơn.

Dù thực hư chi tiết từng phần vẫn đang được kiểm chứng, sự việc này đã mở ra một góc nhìn khiến không ít người bất ngờ về khả năng sinh tồn "bất ngờ" của thiên nhiên dưới những điều kiện khắc nghiệt nhất. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi sự sống có thể xuất hiện ở những nơi ta không ngờ tới, ngay cả dưới lớp bê tông tưởng chừng là vô tri.

Loay hoay tìm búa phá nhà, 2 nông dân "lặng người" vì thấy kho báu vàng: Nhận thưởng 50 tỷ đồng

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh tượng “hãi hùng” trong nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội khiến 1 KOLs hốt hoảng: Làm cha mẹ kiểu gì thế này?

Cảnh tượng “hãi hùng” trong nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội khiến 1 KOLs hốt hoảng: Làm cha mẹ kiểu gì thế này? Nổi bật

Cả làng mua vé số chung, trúng độc đắc 1.000 tỷ đồng, chưa kịp vui đã hóa "thù địch"

Cả làng mua vé số chung, trúng độc đắc 1.000 tỷ đồng, chưa kịp vui đã hóa "thù địch" Nổi bật

Sao Việt lấy chồng đại gia, tiền không thiếu vẫn dạy con 4 CHỮ này: Làm được, đời con an yên!

Sao Việt lấy chồng đại gia, tiền không thiếu vẫn dạy con 4 CHỮ này: Làm được, đời con an yên!

15:34 , 15/01/2026
Khi sếp hỏi "Bạn kia đâu rồi", người bình thường nói "Em không biết", người EQ cao và có khả năng thăng tiến trả lời khác hẳn

Khi sếp hỏi "Bạn kia đâu rồi", người bình thường nói "Em không biết", người EQ cao và có khả năng thăng tiến trả lời khác hẳn

15:30 , 15/01/2026
4 con giáp tăng mạnh tài sản ròng cuối tháng 1, sự nghiệp bùng nổ, quý nhân nâng đỡ: Top 1 bứt phá ngoạn mục

4 con giáp tăng mạnh tài sản ròng cuối tháng 1, sự nghiệp bùng nổ, quý nhân nâng đỡ: Top 1 bứt phá ngoạn mục

15:08 , 15/01/2026
'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'

'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'

14:50 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên