Khi sếp hỏi "Bạn kia đâu rồi", người bình thường nói "Em không biết", người EQ cao và có khả năng thăng tiến trả lời khác hẳn

Trong môi trường công sở, có những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô tình trở thành “bài test” về cách giao tiếp, tư duy và mức độ tinh tế của mỗi người. Một trong số đó là tình huống quen thuộc khi sếp đột ngột hỏi “Bạn kia đâu rồi?” về sự vắng mặt của một đồng nghiệp.

Phản xạ tự nhiên của nhiều người là trả lời thẳng thừng: “Em không biết”. Câu trả lời này về mặt thông tin thì không sai, nhưng lại vô tình khép lại cuộc đối thoại, đồng thời thể hiện sự thụ động, thiếu kết nối và chưa đặt mình vào bối cảnh chung của tập thể. Trong khi đó, những người có EQ cao và thường được đánh giá là “có tố chất thăng tiến” lại chọn một cách đáp khác, không phải để lấy lòng mà để thể hiện trách nhiệm, sự tinh tế và khả năng phối hợp trong công việc.

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở việc họ hiểu câu hỏi của sếp không chỉ đơn thuần là hỏi cho biết. Đằng sau câu “Bạn kia đâu rồi?” có thể là sự sốt ruột vì công việc đang chờ, sự lo lắng khi không thấy người phụ trách hoặc đơn giản là sếp cần thông tin để đưa ra quyết định tiếp theo.

Người EQ cao không vội kết luận bằng một câu “không biết”, mà phản hồi theo hướng có bối cảnh hơn, chẳng hạn: “Dạ, em thấy bạn ấy rời bàn khoảng 10 phút trước, có thể đang xuống phòng họp ạ” hoặc “Em chưa rõ chính xác, để em nhắn hỏi lại giúp anh/chị”. Cách trả lời này không chỉ cung cấp thêm manh mối, mà còn cho thấy người nói đang chú ý đến xung quanh và sẵn sàng hỗ trợ.

Thứ hai, người có EQ cao thường chủ động đưa ra giải pháp thay vì dừng lại ở việc báo cáo tình trạng. Họ hiểu rằng sếp hỏi là để giải quyết công việc, không phải để nghe một câu trả lời cụt lủn. Vì vậy, thay vì “Em không biết”, họ sẽ nói: “Dạ, hiện tại em chưa thấy bạn ấy, em xin phép kiểm tra lại và báo anh/chị ngay”. Chỉ cần thêm một vế như vậy, hình ảnh của người nói đã khác hoàn toàn, từ một người đứng ngoài cuộc trở thành người đồng hành cùng mục tiêu chung.

Cùng là câu hỏi “bạn kia đâu rồi?”, nhưng cách trả lời sẽ phản ánh EQ và khả năng thăng tiến nơi công sở. (Ảnh minh họa)

Một điểm quan trọng khác là cách người EQ cao giữ thái độ trung lập, không phán xét hay đổ lỗi. Họ tránh những câu như “Chắc bạn ấy lại đi đâu đó”, “Bạn ấy hay vắng mặt lắm” bởi những lời này vừa thiếu cơ sở, vừa dễ tạo ấn tượng xấu về đồng nghiệp và cả chính người nói. Thay vào đó, họ chỉ cung cấp thông tin quan sát được hoặc thừa nhận chưa rõ, kèm theo hành động cụ thể để làm rõ vấn đề. Điều này cho thấy họ biết kiểm soát lời nói, hiểu ranh giới giữa chia sẻ thông tin và buôn chuyện.

Về lâu dài, chính những phản xạ nhỏ như vậy lại góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp. Sếp có thể không nhớ bạn đã hoàn thành bao nhiêu đầu việc chi tiết trong một ngày, nhưng sẽ nhớ cảm giác làm việc với bạn có “thuận” hay không. Một người luôn trả lời có trách nhiệm, biết hỗ trợ khi cần và giữ được sự điềm tĩnh trong giao tiếp thường tạo cảm giác đáng tin cậy. Đây là yếu tố quan trọng khi cân nhắc giao thêm việc, trao quyền hoặc đề bạt lên vị trí cao hơn.

Cũng cần nói thêm rằng, người EQ cao không phải lúc nào cũng biết hết mọi thứ. Họ vẫn có lúc thực sự không biết đồng nghiệp đang ở đâu. Điểm khác biệt nằm ở cách họ thể hiện sự “không biết” đó. Thay vì một câu trả lời đóng, họ dùng một câu trả lời mở, cho thấy sự quan tâm đến tiến trình công việc chung.

Ví dụ: “Dạ, hiện tại em chưa nắm được, nhưng em sẽ kiểm tra lại lịch hoặc gọi cho bạn ấy ngay ạ”.

Câu trả lời này vừa trung thực, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm và chủ động. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao, kỹ năng chuyên môn giỏi là điều kiện cần, nhưng EQ và khả năng giao tiếp mới là điều kiện đủ để đi xa. Thăng tiến không chỉ đến từ việc bạn làm tốt phần việc của mình, mà còn từ cách bạn phản ứng trước những tình huống nhỏ, bất ngờ và tưởng chừng rất đời thường. Câu hỏi “Bạn kia đâu rồi?” vì thế không còn là câu hỏi vô thưởng vô phạt, mà trở thành phép thử tinh tế về cách một người đặt mình trong tập thể, hiểu nhu cầu của cấp trên và chủ động đóng góp vào guồng quay chung.

Cuối cùng, sự khác biệt giữa “Em không biết” và một câu trả lời tinh tế hơn không nằm ở độ dài câu nói, mà nằm ở tư duy phía sau nó. Khi bạn trả lời với tinh thần hỗ trợ, trách nhiệm và tôn trọng người khác, bạn không chỉ giúp sếp giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn âm thầm xây dựng hình ảnh của chính mình. Chính những điều nhỏ như vậy, lặp lại đủ nhiều lần, sẽ mở ra cơ hội để bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.