4 vật vào nhà là điềm báo chuyện tốt lành, đuổi đi dễ mất lộc như chơi

Trong quan niệm dân gian và phong thủy Á Đông, một số loài vật khi tự nhiên xuất hiện hoặc gắn bó lâu dài với ngôi nhà thường được xem là dấu hiệu phúc khí tụ lại. Không phải mê tín, mà xuất phát từ kinh nghiệm sống lâu đời: nơi nào trường khí ổn định, môi trường an lành thì mới "giữ chân" được những loài vật mang dương khí. Trong đó, 4 con vật dưới đây thường được nhắc đến như tín hiệu may mắn về tài lộc và gia đạo.

Chó vào nhà: Trung thành trấn trạch, phúc lộc theo sau

Trong phong thủy, chó là loài vật tượng trưng cho sự trung thành, bảo vệ và khả năng trấn giữ khí trường. Nhà có chó, đặc biệt là chó tự nhiên tìm đến và ở yên lâu dài, thường được xem là điềm lành.

Dân gian quan niệm chó có khả năng cảm nhận và xua đuổi tà khí, giúp không gian sống luôn ổn định, an toàn. Gia đình nuôi chó hoặc được chó "chọn nhà" thường dễ gặp quý nhân, các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn, ít thị phi vặt vãnh. Với những gia đình buôn bán, làm ăn, chó được xem là "giữ của", giúp gia chủ tránh những rủi ro bất ngờ. Đặc biệt, nếu chó trong nhà khỏe mạnh, ăn uống đều, ngủ yên, không quấy phá, đó là dấu hiệu phúc khí đang tụ, gia đạo an ổn, tiền bạc không thất thoát lớn.

Ong làm tổ: Tụ lộc sinh sôi, tiền bạc tăng dần

Ong là loài vật mang dương khí mạnh, tượng trưng cho sự cần cù, khéo léo và khả năng tích lũy. Trong phong thủy, hiện tượng ong bay vào nhà làm tổ được xem là báo hiệu vận tài chính có xu hướng khởi sắc.

Tổ ong xuất hiện thường gắn với ý nghĩa công việc tiến triển ổn định, tiền bạc không đến dồn dập nhưng tăng trưởng đều, dễ có nguồn thu mới hoặc làm ăn thuận lợi hơn trước. Ngoài ra, ong sống theo bầy đàn, có trật tự, nên còn tượng trưng cho sự gắn kết trong gia đình, con cháu hòa thuận, ít mâu thuẫn lớn. Theo quan niệm dân gian, nếu tổ ong ở vị trí không gây nguy hiểm, không ảnh hưởng sinh hoạt thì không nên phá bỏ vội, vì dễ làm "động lộc". Trường hợp bắt buộc phải xử lý, người xưa cũng thường chọn những cách nhẹ nhàng, tránh phá hoại hoàn toàn.

Dơi bay vào nhà: Phúc lộc gõ cửa, vận may cận kề

Nhiều người e ngại dơi vì ngoại hình và thói quen sống về đêm, nhưng trong phong thủy, dơi lại là linh vật mang ý nghĩa rất tốt. Trong Hán tự, chữ "dơi" đồng âm với chữ "phúc", vì vậy dơi được xem là biểu tượng của phúc khí và tài lộc.

Dơi bay vào nhà hoặc trú ngụ trong nhà thường được coi là điềm cát, báo hiệu tin vui về tiền bạc, công việc hoặc những chuyển biến tích cực sau giai đoạn khó khăn. Theo quan niệm xưa, dơi chỉ chọn nơi yên tĩnh, khí trường ổn định để sinh sống, nên sự xuất hiện của dơi cũng phản ánh môi trường sống đang thuận khí. Trong nhiều hình ảnh phong thủy, dơi còn xuất hiện cùng đồng tiền hoặc chữ phúc, mang ý nghĩa phúc - lộc song hành, tài vận đến bất ngờ nhưng bền bỉ.

Rùa vào nhà: Nền tảng vững bền, tài lộc lâu dài

Rùa là một trong Tứ Linh gồm Long - Lân - Quy - Phụng, tượng trưng cho sự trường thọ, trí tuệ và nền tảng ổn định. Trong phong thủy, rùa đại diện cho phúc phần bền vững, tiền tài tích lũy chậm nhưng chắc.

Rùa tự nhiên bò vào nhà hoặc rùa cảnh được nuôi khỏe mạnh, sống lâu năm thường được xem là dấu hiệu gia đạo yên ổn, công việc không nhiều biến động lớn, ít sóng gió bất ngờ. Với người làm ăn, rùa tượng trưng cho sự thận trọng, giữ được của, tránh hao tài vì quyết định nóng vội. Chính vì vậy, rùa xuất hiện trong nhà thường gắn với ý nghĩa tài lộc lâu dài, cuộc sống ổn định, hậu vận an nhàn hơn là giàu nhanh chóng.