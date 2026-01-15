Rải thứ này ra vườn mùa đông, sâu hại tránh xa, cây trồng tươi tốt chưa từng thấy

Các hộ gia đình đang được khuyên nên bắt tay vào một công việc làm vườn khá kỳ lạ trong tháng Một này, và công việc đó liên quan đến việc giữ lại vỏ trứng thay vì vứt chúng đi.

Trong khi hầu hết chúng ta không muốn ra vườn trong những tháng mùa đông lạnh giá, thì một chuyên gia làm vườn giàu kinh nghiệm cho rằng có một công việc ngoài trời quan trọng không nên trì hoãn.

Chuyên gia làm vườn Ish, người chia sẻ kiến thức của mình trên TikTok với tài khoản gardening.with.ish, đã hé lộ một mẹo làm vườn có thể biến đổi không gian ngoài trời của bạn. Trong video mới nhất, anh giải thích vì sao phần thức ăn thừa từ bữa sáng xứng đáng được sử dụng cho khu vườn thay vì nằm trong thùng rác.

Ish nói: “Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những lợi ích của vỏ trứng trong khu vườn mùa đông của bạn. Vậy nên, bắt tay vào thôi.”

“Một trong những lý do đầu tiên bạn có thể sử dụng vỏ trứng trong vườn là để ngăn sên tiếp cận những cây trồng quý giá của bạn, bởi vì, nói thẳng ra thì các cạnh giòn và sắc của vỏ trứng không hề hấp dẫn sên. Chúng sẽ không bò qua đó. Chúng không thích điều này.”

“Vì vậy, bạn có thể rải trực tiếp vỏ trứng lên đất, và điều đó sẽ ngăn sên bò qua và hy vọng là chúng sẽ không cắn phá cây trồng của bạn.”

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Ish còn tiết lộ thêm một lợi ích tuyệt vời khác. Anh nói: “Một cách tuyệt vời nữa để sử dụng vỏ trứng trong khu vườn của bạn là làm phân bón nhả chậm, và chúng thực sự rất tuyệt cho sự phát triển của rễ và quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng đến cây.”

“Vỏ trứng chứa rất nhiều canxi. Bạn có thể cho chúng vào một túi zip, rồi nghiền thật kỹ. Nghiền cho đến khi vỏ trứng trở thành những mảnh vỏ rất mịn, gần giống dạng bột, hoặc bạn cũng có thể cho thẳng vào máy xay sinh tố.”

“Bạn có thể trộn chúng với đất trồng đa dụng hoặc rải ở gốc cây để cung cấp thêm chất dinh dưỡng, và cũng hoàn toàn không có hại gì nếu rải trực tiếp lên trên rồi tưới nước. Vì vỏ trứng khá cứng nên chúng phân hủy khá chậm, điều này có nghĩa là bạn sẽ có một loại phân bón nhả chậm dễ chịu và không quá mạnh.”

Ish cũng chỉ ra một công dụng có lợi khác của vỏ trứng trong việc ủ phân, lưu ý rằng hàm lượng canxi tự nhiên của chúng giúp quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn. Anh nhấn mạnh tính linh hoạt đáng kinh ngạc của vỏ trứng trong khu vườn.

Vì sao vỏ trứng có lợi cho khu vườn?

Bạn có thể không nhận ra, nhưng có rất nhiều lợi ích khi sử dụng vỏ trứng trong khu vườn của mình. Quan trọng nhất, chúng bổ sung dưỡng chất cho đất, giúp cây khỏe hơn đồng thời hoạt động như một loại phân bón giải phóng chậm.

Ngoài ra, chúng còn đóng vai trò như một biện pháp xua đuổi sâu hại hữu cơ, giúp ngăn chặn các sinh vật như sên và ốc sên. Mặc dù có thể chôn cả quả trứng để phân phối dinh dưỡng chậm, nhưng cần lưu ý rằng cách này có thể thu hút những vị khách không mong muốn và tạo ra mùi khó chịu nếu không được chôn đủ sâu.

Canxi cũng giúp ngăn ngừa các vấn đề như thối đáy quả, một hiện tượng phổ biến ở cà chua, ớt và bí. Thêm vào đó, vỏ trứng nghiền nát có thể giúp điều chỉnh độ pH của đất và bổ sung các khoáng chất như phốt pho và magiê.

Chúng cũng rất hữu ích cho việc ươm hạt giống. Vỏ trứng có thể đóng vai trò như những chậu ươm thân thiện với môi trường để nảy mầm hạt, sau đó có thể trồng thẳng xuống đất.

Có rất nhiều lý do khiến vỏ trứng mang lại nhiều lợi ích như vậy. Chúng có thể giúp khu vườn của bạn được “bồi bổ” đáng kể để chuẩn bị cho mùa xuân.