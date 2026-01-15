Vì sao trên mặt ghế nhựa lại thường có một lỗ tròn? Không đơn giản như nhiều người nghĩ

Nhìn quanh không gian sống thường ngày, từ quán ăn vỉa hè, sân trường cho tới góc bếp mỗi gia đình, không khó để bắt gặp những chiếc ghế nhựa thấp, mặt vuông hoặc tròn, ở giữa luôn có một lỗ tròn nhỏ. Chi tiết này quen đến mức nhiều người cho rằng đó chỉ là điểm trang trí hoặc "thiết kế cho có". Tuy nhiên, theo các chuyên gia thiết kế và kỹ thuật vật liệu, chiếc lỗ tưởng chừng đơn giản ấy lại mang nhiều dụng ý quan trọng, liên quan trực tiếp tới độ bền, an toàn và trải nghiệm sử dụng.

Chiếc lỗ tròn giúp ghế nhựa bền và an toàn hơn

Lý do được nhắc tới nhiều nhất của chiếc lỗ tròn trên mặt ghế nhựa là khả năng thoát nước. Với các loại ghế nhựa đúc nguyên khối thường xuyên sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt, nước mưa, nước lau sàn hay nước đọng từ quần áo người ngồi rất dễ tích tụ trên mặt ghế. Theo phân tích của trang chuyên về nhà ở và thiết kế Hunker, lỗ tròn trên mặt ghế giúp nước thoát nhanh, tránh tình trạng đọng thành vũng gây trơn trượt và bất tiện cho người sử dụng.

Không dừng lại ở đó, dưới góc nhìn kỹ thuật, lỗ tròn còn đóng vai trò giảm ứng suất tập trung trên bề mặt nhựa. Một câu hỏi từng được thảo luận trên diễn đàn kỹ thuật Engineering Stack Exchange cho biết, khi ghế nhựa chịu tải trọng lớn hoặc ngồi lâu, mặt ghế – đặc biệt là phần trung tâm – là nơi dễ phát sinh nứt gãy nhất. Việc tạo một lỗ tròn ở vị trí này giúp phân tán lực tốt hơn, từ đó giảm nguy cơ nứt vỡ và kéo dài tuổi thọ của ghế, nhất là với các mẫu ghế mỏng, nhẹ.

Ngoài ra, lỗ tròn còn giúp cân bằng không khí khi người ngồi đứng lên, hạn chế cảm giác bí, hút dính – điều dễ gặp ở các bề mặt nhựa phẳng và kín hoàn toàn.

Thiết kế nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn

Ở quy mô sản xuất công nghiệp, chiếc lỗ tròn nhỏ còn mang ý nghĩa kinh tế. Theo phân tích của Plastics Industry Association – Hiệp hội Nhựa Mỹ, trong thiết kế sản phẩm nhựa, việc cắt giảm vật liệu ở những vị trí không chịu lực chính là nguyên tắc phổ biến nhằm tiết kiệm nguyên liệu nhưng vẫn đảm bảo độ bền kết cấu. Áp dụng vào ghế nhựa, chỉ một lỗ nhỏ cũng giúp giảm trọng lượng, dễ bê xếp, đồng thời hạ giá thành khi sản xuất hàng loạt.

Một lợi ích khác ít được để ý là khả năng xếp chồng ghế. Nhiều ý kiến từ các nhà thiết kế sản phẩm trên Quora cho rằng lỗ tròn giúp không khí lưu thông khi xếp nhiều ghế lên nhau, tránh hiện tượng "hút chân không" khiến ghế bị kẹt chặt, khó tách rời – điều rất quan trọng trong quán ăn, hội trường hay trường học, nơi ghế thường xuyên được xếp dỡ.

Chính vì những lý do trên, hình dạng lỗ tròn – thay vì vuông hay đa giác – cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Hình tròn giúp phân tán lực đều, không tạo góc yếu cho bề mặt nhựa, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ và thuận lợi khi đúc khuôn.