Cùng Vietjet du xuân khắp Việt Nam và thế giới với ưu đãi 30% vé Deluxe

15-01-2026 - 16:00 PM | Sống

Tiếp nối chuỗi khuyến mãi mừng năm mới 2026, Vietjet mang đến siêu ưu đãi giảm 30% giá vé Deluxe duy nhất trong ngày 15/01/2026 (GMT+7) cho tất cả các đường bay nội địa và quốc tế.

Cụ thể, trong khung giờ từ 00h00 đến 23h00 ngày 15/01/2026, hành khách mua vé Deluxe tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air và nhập mã DELUXE2026 sẽ được giảm 30% giá vé (chưa bao gồm thuế, phí) trên toàn hệ thống đường bay từ 01/02 - 31/12/2026 (GMT+7) (*). Hành khách chọn bay cùng vé Deluxe của Vietjet sẽ trải nghiệm trọn gói tiện ích bao gồm miễn phí tới 40kg hành lý ký gửi, miễn phí lựa chọn chỗ ngồi, miễn phí thay đổi hành trình, và nhiều ưu đãi khác (**).

Hãy lên ngay kế hoạch bay cùng Vietjet du xuân, sum vầy Tết bên gia đình hoặc đón chào năm mới tại các điểm đến quốc tế hấp dẫn tại Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và các quốc gia Đông Nam Á.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, cùng nhiều hoạt động văn hóa giải trí trên độ cao 10.000m.

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

(**) Theo điều kiện vé với từng chặng bay cụ thể .

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây .

