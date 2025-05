ACB ra mắt Loa Ting Ting Tiền Về cùng sự trở lại của Đồng Minh Thông Thái phiên bản 2.0

Tháng 5 này, ACB vừa chính thức cho ra mắt MV Loa Ting Ting Tiền Về, đánh dấu cho sự trở lại của chiến dịch Đồng Minh Thông Thái phiên bản 2.0 mà ngân hàng ACB vừa khởi động trong năm 2025. Cùng lúc với MV này là việc giới thiệu công cụ quản lý dành cho các chủ hộ kinh - Loa Ting Ting Tiền Về với nhiều tiện ích thiết thực.

Loa Ting Ting Tiền Về: Công cụ nhỏ, lợi ích to

Trong làn sóng phát triển của công nghệ thanh toán không tiền mặt, hình thức thanh toán qua mã QR đang ngày càng được ưa chuộng. Những âm thanh "ting ting" chuyển khoản không ngừng vừa là niềm vui nhưng đôi khi cũng trở thành "gánh nặng" của nhiều chủ hộ kinh doanh khâu sau bán hàng. Chẳng hạn như người bán hàng có thể khó theo dõi giao dịch thanh toán đã thành công hay chưa hoặc phải kiểm tra thủ công để đối soát giao dịch. Nhất là vào những thời điểm "đắt khách", nhiều giao dịch diễn ra trong thời gian ngắn có thể dẫn đến nhầm lẫn, sai sót. Theo đó, kẻ gian cũng lợi dụng điều này để trục lợi, làm giả "bill chuyển khoản", dán đè mã QR khác, gây thiệt hại cho các chủ cửa hàng.

Chị Thu Hương, quản lý chuỗi cà phê take away đặt tại nhiều tuyến đường ở Quận 3 (TPHCM) chia sẻ: "Do quản lý nhiều cửa hàng cùng một lúc, khách hàng ngày càng có thói quen không dùng tiền mặt mà chuyển sang chuyển khoản. Một đơn hàng giá trị vài chục ngàn đồng, khi khách chuyển mình kiểm tra cũng khá vất vả nên thường bảo nhân viên chụp lại màn hình giao dịch. Hiện thì mình phải đầu tư cho mỗi điểm bán một điện thoại riêng cũng tốn kém nhưng cũng chưa tìm ra giải pháp tốt hơn."

Những chiếc loa thông báo nhận tiền hay còn được gọi là "loa ting ting" xuất hiện như một giải pháp giải quyết những vấn đề trên."Với âm thanh báo hiệu giao dịch thành công, quản lý hoặc chủ cửa hàng sẽ cảm thấy hài lòng và yên tâm khi mỗi giao dịch đều được xác nhận một cách nhanh chóng, không cần tốn thời gian chờ đợi xác minh thanh toán thủ công", đại diện ACB nói về lý do triển khai công cụ này. Đặc biệt, các chủ hộ kinh doanh sẽ có cơ hội sở hữu loa miễn phí nhờ chính sách hoàn phí liên tục trong 3 tháng.

Bên cạnh các tính năng cơ bản của loa thông báo, Loa Ting Ting Tiền Về của ACB được kết nối trực tiếp với ứng dụng ACB ONE, ngay khi loa phát thông báo, tiền về trực tiếp về tài khoản chủ shop là có thể dùng ngay mà không cần chuyển từ tài khoản trung gian. Hơn nữa, chủ shop có thể hoàn toàn yên tâm khi loa chỉ báo giao dịch nhận tiền mua bán, không báo giao dịch nhận tiền cá nhân nhằm đảm bảo tính riêng tư, bảo mật. Tích hợp Loa Ting Ting Tiền Về, chủ cửa hàng có thể tận dụng toàn bộ gói giải pháp Đồng Minh Thông Thái như tự động thống kê doanh thu, phân quyền quản lý, bảo mật số dư,...

Đặc biệt hơn, Loa Ting Ting Tiền Về cũng được thiết kế theo phong cách ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, chủ tài khoản có thể tùy chọn mệnh tương sinh đắc lộc, mang đến may mắn, tài lộc cho chủ cửa hàng.

Tậu Loa Ting Ting Tiền Về: Tặng 100% giá trị loa cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

Từ nay đến hết ngày 31.12.2025, ACB triển khai ưu đãi tặng combo 868.000 đồng cho chủ cửa hàng cùng cơ hội quay thưởng may mắn nhận đến 68 triệu đồng, khi đăng ký sử dụng "Loa Ting Ting Tiền Về" như:

Tặng 100% giá trị loa 568.000 đồng: Đối với chủ tài khoản cửa hàng (TKCH) Lộc Phát đăng ký mua Loa Ting Ting Tiền Về trên ứng dụng ACB ONE sẽ nhận hoàn tiền 189.000 đồng/tháng, liên tiếp 3 tháng khi thực hiện nhận tiền qua TKCH và đạt điều kiện hợp lệ. Tổng số tiền hoàn tương đương với giá trị loa 568.000 đồng.

Tự do chọn số tài khoản phong thủy, tặng đến 300.000 đồng khi mở mới và nhận tiền qua tài khoản Lộc Phát: Cụ thể, với mỗi giao dịch nhận tiền từ 50.000 đồng qua TKCH Lộc Phát, chủ cửa hàng nhận ngay 3.000 đồng, tối đa 100.000 đồng/tháng và tối đa 300.000 đồng trong 90 ngày (3 tháng) kể từ ngày mở TKCH đầu tiên. Đặc biệt, khi mở mới TKCH Lộc Phát, chủ cửa hàng có thêm "đặc quyền" tùy chọn số TKCH dễ nhớ từ 3-10 số dựa theo sở thích cá nhân, phong thủy, ngày sinh, số điện thoại, hoặc con số có ý nghĩa đặc biệt.

Cơ hội nhận đến 68 triệu đồng khi tham gia vòng quay Đại Lộc Phát mỗi quý: Trên mỗi giao dịch nhận tiền từ 10.000 đồng qua TKCH Lộc Phát khách hàng sẽ nhận 01 mã số dự thưởng để tham gia chương trình Vòng quay may mắn Đại Lộc Phát với giải thưởng tiền mặt lên đến 68 triệu đồng/giải. Cơ cấu giải thưởng xem thêm tại đây.

Trước đó vào tháng 8.2024, ACB lần đầu ra mắt giải pháp quản lý cửa hàng Đồng Minh Thông Thái thông qua chuỗi roadshow tại TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng tạo được tiếng vang trong cộng đồng kinh doanh, tiểu thương. Với giải pháp quản lý cửa hàng này, chủ cửa hàng dễ dàng tạo tài khoản Lộc Phát, kinh doanh "rảnh tay" với tiện ích tự động thống kê doanh thu qua tài khoản và mã QR, dễ dàng chia sẻ thông báo số dư với nhân viên mà không lộ số dư tài khoản. Đại diện ACB cho biết không chỉ có Loa Ting Ting Tiền Về, giải pháp quản lý cửa hàng Đồng Minh Thông Thái cũng bổ sung đồng thời loạt tính năng mới theo từng nhóm ngành nghề, nhằm gia tăng trải nghiệm và tiện ích dành cho khách hàng là chủ hộ kinh doanh.

Trải nghiệm Giải pháp Quản lý cửa hàng và Loa Ting Ting Tiền Về ngay tại ĐÂY, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.