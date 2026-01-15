Gần 600 nghìn tài khoản nghi lừa đảo đã được phát hiện, cảnh báo người dùng bảo vệ tài sản

Theo số liệu từ Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, năm 2025 đã có gần 596.000 bản ghi tài khoản thanh toán và ví điện tử được xác định có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật thông qua Hệ thống Thông tin Hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán.

Hệ thống Thông tin Hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) được triển khai nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng phát hiện sớm rủi ro và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ. Qua đó, hơn 2,26 triệu lượt khách hàng đã nhận cảnh báo về tài khoản hoặc giao dịch tiềm ẩn rủi ro, giúp họ tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch kịp thời, với tổng giá trị giao dịch tương ứng lên tới gần 2.780 tỷ đồng được bảo vệ khỏi nguy cơ lừa đảo.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Việc phát hiện số lượng lớn tài khoản nghi có hành vi gian lận phản ánh thực tế: Rủi ro lừa đảo tài chính trên không gian mạng và trong thanh toán điện tử đang gia tăng cùng với tốc độ phát triển nhanh của ngân hàng số và ví điện tử. Ngành Ngân hàng và cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ để nâng cao năng lực giám sát, trao đổi dữ liệu và cảnh báo cho người dùng kịp thời trước khi các giao dịch nguy hiểm được thực hiện.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị người dân cần tăng cường bảo mật tài khoản, thông tin cá nhân và cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo như yêu cầu xác minh tài khoản qua link lạ, nhận cuộc gọi mạo danh ngân hàng hay cung cấp OTP. Khi phát hiện tài khoản nhận tiền khả nghi hoặc cảnh báo từ ngân hàng, khách hàng nên tạm dừng giao dịch và xác minh qua kênh chính thống trước khi tiếp tục.

Hệ thống giám sát rủi ro gian lận như SIMO và các công cụ cảnh báo sớm khác được xem là “lá chắn kỹ thuật” quan trọng, giúp các tổ chức tín dụng và người sử dụng bảo vệ tài sản trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an toàn trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ ngày 1/3/2026, tổ chức tín dụng phải triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking) đã cài đặt trên thiết bị di động của khách hàng...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 77/2025/TT-NHNN (Thông tư 77), sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2024/TT-NHNN, nhằm tăng cường an ninh mạng và bảo vệ tài sản khách hàng trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến. Trường hợp khách hàng kích hoạt trên thiết bị mới hoặc kích hoạt lại ứng dụng Mobile Banking, khách hàng phải cài đặt, sử dụng phiên bản mới nhất hoặc phiên bản gần nhất bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật theo quy định. Đơn vị phải có giải pháp kiểm soát không cho phép hạ phiên bản (downgrading) xuống sử dụng các phiên bản thấp hơn trong trường hợp này.

Khi phát hiện có lỗ hổng bảo mật được đánh giá ở mức cao hoặc nghiêm trọng, đơn vị phải có biện pháp kiểm soát không cho thực hiện giao dịch hoặc có biện pháp kiểm soát nhằm phòng, chống tội phạm lợi dụng lỗ hổng bảo mật để tấn công mạng, thực hiện các giao dịch gian lận, chiếm đoạt tài sản; đồng thời đơn vị phải thực hiện xử lý, khắc phục, cập nhật ngay phiên bản mới trong thời gian theo quy định.