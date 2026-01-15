Những "cá mập" nào sẽ mua 264 triệu cổ phiếu phát hành thêm của BIDV?

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán BID) vừa công bố danh sách 33 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành hơn 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Trong danh sách này có 33 nhà đầu tư này là tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nổi tiếng trên thị trường, đến từ trong và ngoài nước, trong đó có nhiều quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài, công ty bảo hiểm…

Cụ thể, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là bên gom số lượng lớn nhất, với gần 90 triệu cổ phiếu. Sau khi mua thành công, SCIC sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại BIDV lên 1,766%.

Các quỹ đầu tư đăng ký mua trên 10 triệu cổ phần của BIDV gồm Hanoi Investments Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited, Quỹ đầu tư chứng khoán Năng động DC…

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) sẽ mua hơn 12,6 triệu cổ phiếu; Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH), Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm (DBV), Công ty TNHH Manulife Việt Nam cũng đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu riêng lẻ của BIDV trong đợt chào bán này.

Danh sách các nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua cổ phiếu BIDV

Với giá 38.900 đồng/cổ phần, thấp hơn khoảng 32% so với giá thị trường, BIDV dự kiến sẽ thu về 10.272 tỉ đồng. Ngân hàng này cho biết sẽ sử dụng số tiền để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng năm 2026, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển, đẩy mạnh tín dụng xanh và tín dụng bán lẻ…

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2026. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Trước đó BIDV là ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh năm 2025, với mức lợi nhuận kỷ lục hơn 36.000 tỉ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ở mức 1,01%. Tính đến hết 31-12-2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 3,25 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước và là ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Liên quan tới giá cổ phiếu BID, tính đến chiều 15-1, cổ phiếu BID chốt phiên ở mức giá sàn 50.700 đồng, đánh dấu phiên điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi tăng giá liên tục từ 6-1 đến nay, tổng cộng 7 phiên, với gần 40% giá trị.