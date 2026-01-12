Những cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán được nước ngoài mua mạnh nhất ngày 12-1

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch bùng nổ. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt con số khổng lồ 40.702 tỉ đồng, tương ứng với hơn 1,36 tỉ cổ phiếu được sang tay.



Dòng tiền nhập cuộc quyết liệt bất chấp áp lực chốt lời lớn tại vùng đỉnh, biến bảng điện tử thành cuộc so găng gay cấn giữa hai phe mua và bán.

Cổ phiếu "vua" trở lại

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 9,43 điểm (tương đương 0,50%), chốt tại 1.877,33 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn rất lạc quan trước xu hướng "uptrend" mạnh mẽ của thị trường.

Công lớn nhất giúp chỉ số đứng vững trước áp lực rung lắc thuộc về nhóm cổ phiếu "vua". Sắc tím tăng trần ngập tràn bảng điện tử nhóm ngân hàng với hàng loạt mã lớn như VCB, BID, VPB tăng trần, cùng các mã CTG, MBB, ACB, STB hay LPB đều tăng mạnh.

Sắc tím tăng trần ngập tràn bảng điện tử phiên ngày 12-1.

Nhóm tài chính trở thành thỏi nam châm hút tiền mạnh mẽ nhất khi chiếm hơn một nửa thanh khoản toàn thị trường, ghi nhận mức tăng trưởng chỉ số ngành lên tới 4,39%. Hiệu ứng lan tỏa từ nhóm ngân hàng cũng giúp cổ phiếu chứng khoán "cất cánh", với các đại diện tiêu biểu như SSI, VCI, HCM, VND đồng loạt khoe sắc tím, mang lại lợi nhuận lớn cho các cổ đông.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là họ Vingroup, lại trải qua những giây phút sóng gió. Áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng đã đẩy hai mã vốn hóa lớn nhất là VIC và VHM giảm kịch sàn, trắng bên mua.

Đà lao dốc của hai trụ cột này đã kéo chỉ số ngành bất động sản giảm sâu hơn 5%, trở thành gánh nặng chính kìm hãm đà bứt phá của VN-Index.

Tuy nhiên, các mã khác trong nhóm bất động sản vẫn phục hồi khá tốt như CEO tăng hơn 7%, HDC tăng hơn 5%; còn lại DXG, DIG, PDR, NLG… đều tăng từ 3% trở lên.

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí sau chuỗi ngày thăng hoa cũng chịu áp lực điều chỉnh, quay đầu giảm điểm và chìm trong sắc đỏ.

Khối ngoại mua ròng 1.000 tỉ đồng

Động thái gom hàng quyết liệt của khối ngoại là điểm tựa tâm lý vững chắc cho thị trường trong phiên giao dịch tỉ đô này. Cụ thể, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng tổng cộng 1.083,31 tỉ đồng, tập trung "săn" các mã đầu ngành tài chính và bán lẻ. Dẫn đầu danh sách mua ròng là "anh cả" ngành ngân hàng VCB với giá trị lên tới 420,27 tỉ đồng, theo sau là VPB (270,56 tỉ đồng) và SHB (98,84 tỉ đồng).

Bên cạnh nhóm ngân hàng, khối ngoại cũng giải ngân mạnh vào "vua thép" HPG (177,45 tỉ đồng) và ông lớn bán lẻ MWG (160,82 tỉ đồng). Ngoài ra, các cổ phiếu ngành chứng khoán cũng được các nhà đầu tư ngoại rót vốn mạnh, như họ mua TCX 150 tỉ đồng, HCM và SSI với khoảng 40 tỉ đồng mỗi mã…

Ở chiều ngược lại, đà bán ròng vẫn đeo bám dai dẳng nhóm Vingroup khi VRE bị xả 204,16 tỉ đồng và VHM bị bán 168,56 tỉ đồng, tạo thêm áp lực lên đà giảm của các mã này.

Xét về độ rộng, dù có sự phân hóa mạnh ở nhóm trụ, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế áp đảo trên toàn thị trường với 240 mã tăng, trong đó có tới 24 mã tăng trần, so với 91 mã giảm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền thông minh đang luân chuyển nhịp nhàng giữa các nhóm ngành để giữ nhịp tăng trưởng bền vững cho chỉ số chung.





