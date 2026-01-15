Loạt cổ phiếu ngân hàng giảm sâu phiên 15/1, HDB và STB ngược dòng tăng trần

Phiên giao dịch 15/1 khép lại với diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm dưới áp lực chốt lời gia tăng.

Cụ thể, VN-Index giảm 29,64 điểm, tương đương -1,56%, xuống còn 1.864,80 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 1,23 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch xấp xỉ 40.717 tỷ đồng, cho thấy hoạt động mua bán diễn ra sôi động nhưng áp lực chốt lời chiếm ưu thế. Toàn sàn ghi nhận 177 mã tăng, trong khi có tới 147 mã giảm và 58 mã đứng giá, phản ánh sự suy yếu khá rõ của độ rộng thị trường. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm nhẹ 0,16 điểm xuống 253,16 điểm. Ngược lại, HNX UPCoM Index diễn biến tích cực hơn khi tăng 1,19 điểm lên 126,08 điểm.

Trong phiên giao dịch 15/1, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh với 14 mã giảm, 10 mã tăng và 3 mã đứng giá tham chiếu. Trong đó, HDB và STB nổi lên như điểm sáng rõ nét nhất, còn cổ phiếu trụ như BID, VCB, CTG đồng loạt điều chỉnh mạnh và trở thành lực cản lớn đối với thị trường.

Tâm điểm của toàn ngành là HDB (HDBank) khi tăng mạnh 6,87%, đóng cửa tại 29.550 đồng/cp, thanh khoản đạt gần 33 triệu cổ phiếu, thuộc nhóm cao nhất ngành. Đáng chú ý, dù khối ngoại bán ròng hơn 3,6 triệu cp, HDB vẫn bứt phá mạnh, cho thấy lực cầu trong nước hấp thụ tốt và đóng vai trò quyết định trong nhịp tăng của cổ phiếu này.

Cổ phiếu HDB ngược dòng thị trường bối cảnh HDBank là ngân hàng được nhiều tổ chức phân tích đồng thuận dự báo đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý IV/2025. Theo MBS, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý IV/2025 của HDBank dự báo đạt khoảng 4.567 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và thậm chí tăng nhẹ so với quý III – điều không nhiều ngân hàng làm được trong bối cảnh cuối năm thường chịu áp lực chi phí. MBS cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm của HDBank vượt 30%, dù quý III từng ghi nhận diễn biến chậm lại do phát sinh khoản dư nợ bán cho Vikki Bank. NIM năm 2025 của HDBank được dự báo duy trì quanh mức 5%, thuộc nhóm cao trong hệ thống, phản ánh lợi thế của ngân hàng ở phân khúc bán lẻ và tài chính tiêu dùng

Góc nhìn từ VCBS càng củng cố triển vọng này khi cho rằng HDBank có đà tăng trưởng lợi nhuận cao hơn mức trung bình ngành nhờ chiến lược tập trung vào các phân khúc có biên lợi nhuận tốt. VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của HDBank đạt khoảng 5.342 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, trên nền thu nhập hoạt động tăng 16%. Điểm đáng chú ý là dù chi phí trích lập dự phòng của HDBank được dự báo tăng mạnh trong năm 2025, lợi nhuận cả năm vẫn ước đạt khoảng 21.500 tỷ đồng, tương đương hơn 100% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, giới phân tích cũng kỳ vọng HDBank nằm trong nhóm ngân hàng có khả năng ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống năm 2026, với kịch bản phổ biến quanh 27–30% và thậm chí cao hơn trong điều kiện thuận lợi. Khi cầu tín dụng phục hồi đồng pha với tăng trưởng kinh tế, lợi thế room này cho phép HDBank mở rộng quy mô nhanh hơn mặt bằng chung và chuyển hóa trực tiếp thành tăng trưởng lợi nhuận.

Cũng tăng trần trong phiên 15/1 là STB của Sacombank với khối lượng khớp lệnh hơn 23,2 triệu cp. Trái với HDB, STB được khối ngoại mua ròng gần 0,9 triệu cp, góp phần củng cố đà tăng mạnh trong phiên.

KLB cũng ghi nhận mức tăng đáng kể 5,86%, thanh khoản đạt hơn 2,1 triệu cp. Cổ phiếu KLB tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE. Trước đó, cổ phiếu KLB đã có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 06/1/2026. Trong năm 2025, thị giá cổ phiếu KLB đã tăng hơn 131%, đưa vốn hóa thị trường của ngân hàng tiến sát mốc 10.000 tỷ đồng trước thời điểm chuyển sang sàn niêm yết mới.

Nhóm ngân hàng duy trì sắc xanh với biên độ vừa phải gồm VIB (+1,38%), ACB (+1,01%), BVB (+0,71%), OCB (+0,41%), MBB (+0,37%), SSB (+0,28%) và EIB (+0,22%). Trong đó, MBB và ACB tiếp tục duy trì thanh khoản cao, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng ở trạng thái thận trọng.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung mạnh tại nhóm ngân hàng vốn hóa lớn, sau nhịp tăng nóng trước đó. BID của BIDV giảm sàn xuống 50.700 đồng/cp, với khối lượng giao dịch hơn 26,4 triệu cp. VCB của Vietcombank mất 5,39%, thanh khoản đạt 23,2 triệu cp, đồng thời bị khối ngoại bán ròng hơn 4,1 triệu cp. CTG của VietinBank cũng giảm mạnh 3,50%, khớp lệnh hơn 28,1 triệu cp.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu ngân hàng khác đồng loạt giảm điểm như TCB (-2,47%), ABB (-2,58%), VPB (-1,69%), SHB (-1,20%), VBB (-0,94%), NAB (-1,00%), TPB (-0,57%), LPB (-0,48%), NVB (-0,71%), BAB (-0,79%) và PGB (-0,79%), khiến sắc đỏ chiếm ưu thế rõ rệt trong toàn ngành.



