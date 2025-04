Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 55%, tăng vốn điều lệ lên 10.919 tỷ đồng trong năm 2025.

Kỳ vọng mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng 55%

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tại Đại hội, năm 2025 tăng trưởng tín dụng của ngành Ngân hàng dự báo kiểm soát ở mức 16%, điều hành chinh sách tiền tệ linh hoạt theo diễn biến của kinh tế vĩ mô và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định.

Với định hướng và mục tiêu hoạt động hiệu quả, bứt phá, bền vững, Lãnh đạo Vietbank chia sẻ, năm 2025 Ngân hàng sẽ hoàn thiện tái cấu trúc tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao năng suất nhân viên và quản lý chi phí hiệu quả. Cấu trúc danh mục huy động và cho vay theo định hướng bán lẻ, giảm cấp tín dụng vào các ngành nghề nhiều rủi ro, tập trung vào phân khúc khách hàng và ngành nghề mục tiêu. Đồng thời, tăng cường kiểm soát chất lượng tài sản, tăng khả năng sinh lời và đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ và xử lý nợ xấu. Vietbank cũng cải tiến quy trình vận hành, quy trình hỗ trợ kinh doanh (thẩm định, phê duyệt và giải ngân) để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Ban toạ đoàn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.

Dự kiến, năm 2025 tổng tài sản của Vietbank đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Tổng dư nợ cấp tín dụng 112.000 tỷ đồng, tăng 20%. Tổng huy động (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 17%. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 1.750 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2024, đồng thời đảm bảo tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.919 tỷ đồng

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Vietbank cũng đã trình cổ đông nội dung liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025. Theo đó, Vietbank dự kiến tăng vốn từ 7.139 tỷ đồng lên mức 10.919,7 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và huy động vốn từ cổ đông).

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Vietbank đã chia sẻ kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024. Tổng tài sản đạt 162.855 tỷ đồng, tăng trưởng 17,8% (mức tăng 24.597 tỷ đồng) và hoàn thành 109% kế hoạch. Cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời và luôn duy trì ở mức 96%. Tổng vốn huy động (bao gồm tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) đạt 112.520 tỷ đồng, tăng 10,8% (mức tăng 10.973 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn được duy trì đa dạng kỳ hạn, đảm bảo tính ổn định, an toàn thanh khoản, chi phí vốn ở mức hợp lý.

Tổng dư nợ cấp tín dụng năm 2024 đạt 93.637 tỷ đồng, tăng 16% (mức tăng 12.883 tỷ đồng) và hoàn thành 98,6% kế hoạch. Trong năm 2024, Vietbank đã mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ cao, thương mại, dịch vụ...). Bên cạnh việc tăng trưởng tín dụng, công tác cảnh báo rủi ro, thẩm định được nâng cao, quản lý và giám sát chặt chẽ nợ vay, kiểm soát chất lượng tài sản được ưu tiên trong hoạt động của Ngân hàng. Vì vậy, chất lượng tín dụng của Vietbank trong năm 2024 được cải thiện đáng kể, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu luôn duy trì dưới mức 3% (tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/12/2024 của Vietbank là 1,86%).

Toàn cảnh trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Vietbank ngày 26/04/2025.

Bên cạnh đó, năm 2024 Vietbank tập trung kiện toàn 118 Trung tâm kinh doanh hiện hữu và phát triển mở mới thêm 14 Trung tâm kinh doanh, nâng tổng số trung tâm kinh doanh lên 132 đơn vị (bao gồm 30 chi nhánh và 102 phòng giao dịch), phủ khắp 26 tỉnh/thành trong cả nước, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, thuận tiện cho khách hàng giao dịch, tạo điều kiện để phát triển thị phần và quảng bá thương hiệu Vietbank trên cả nước.

Năm 2024, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Vietbank ghi nhận đạt 1.131 tỷ đồng, tăng trưởng 39,3% so năm 2023, hoàn thành 108% kế hoạch do Hội đồng Quản trị giao. Đây cũng là kết quả đáng khích lệ mở ra nhiều triển vọng tích cực cho Ngân hàng trong thời gian tới.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, Hội đồng quản trị Vietbank cũng đã thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank AMC). Theo đó, vốn điều lệ của Vietbank AMC tăng từ 5 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Vietbank diễn ra thành công tốt đẹp, tất cả các vấn đề được đưa ra biểu quyết đều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.