Khi dòng vốn toàn cầu nhìn về Việt Nam: Một ngân hàng trong “tầm ngắm” nâng hạng và chu kỳ tăng trưởng mới

Trong các báo cáo vừa công bố từ BlackRock - "gã khổng lồ" đang quản lý tài sản hơn 13 nghìn tỷ USD đến Maybank Securities - một thành viên của định chế tài chính top đầu Đông Nam Á, Việt Nam được nhắc tới như một thị trường mới nổi đang hội tụ đủ các điều kiện để bước sang một mặt bằng định giá mới, trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu tìm kiếm các điểm đến tăng trưởng bền vững tại châu Á.

Một trong những chất xúc tác quan trọng nhất là câu chuyện nâng hạng thị trường. Theo lộ trình của FTSE Russell, Việt Nam sẽ được xem xét ở kỳ rà soát giữa kỳ tháng 3/2026, trước khi chính thức được đưa vào rổ Secondary Emerging Market vào tháng 9/2026, nếu các tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường tiếp tục được đáp ứng. Đây không chỉ là một mốc kỹ thuật, mà còn là tín hiệu cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang lên điểm trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Từ "câu chuyện thị trường" đến lựa chọn cổ phiếu

Kinh nghiệm từ các thị trường đi trước cho thấy, dòng vốn nâng hạng thường không dàn trải, mà tập trung vào những doanh nghiệp đáp ứng được một bộ tiêu chí khá rõ ràng: quy mô đủ lớn, thanh khoản cao, minh bạch thông tin, và đặc biệt là khả năng tạo ra tăng trưởng lợi nhuận bền vững trên nền tảng hiệu quả vốn.

Trong nhóm ngân hàng - lĩnh vực đóng vai trò trụ cột khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới - Maybank Securities gần đây đã gọi tên Top 10 cổ phiếu được kỳ vọng nhất cho năm 2026, trong đó có HDB của HDBank. Nhận định này dựa trên sự kết hợp giữa triển vọng tăng trưởng tín dụng, chất lượng lợi nhuận và mức định giá dự phóng còn tương đối hấp dẫn so với tiềm năng trung hạn và khả năng hưởng lợi từ các chủ đề vĩ mô lớn.

Ở góc nhìn vĩ mô hơn, BlackRock khi phân tích các thị trường mới nổi cũng nhấn mạnh Việt Nam đang hưởng lợi từ các xu hướng dài hạn như dịch chuyển chuỗi cung ứng, tăng trưởng tiêu dùng nội địa và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh đó, những ngân hàng có khả năng mở rộng quy mô nhưng vẫn giữ được kỷ luật sinh lời cao sẽ là điểm đến ưu tiên của dòng vốn tổ chức.

HDBank: Tăng trưởng đi cùng hiệu quả

Đặt trong bức tranh chung đó, HDBank nổi lên như một trường hợp đáp ứng khá đầy đủ "checklist" mà các nhà đầu tư tổ chức thường tìm kiếm trong giai đoạn đón sóng nâng hạng.

Thứ nhất, về tăng trưởng quy mô, các kịch bản phân tích từ các công ty chứng khoán lớn như SSI, MBS, VCBS công bố vừa qua cho thấy HDBank nằm trong nhóm ngân hàng có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2026, phổ biến quanh 27-30%, và thậm chí có kịch bản thuận lợi vượt 34%. Điều này phản ánh cả năng lực mở rộng thị phần ở các phân khúc mục tiêu lẫn khả năng tận dụng cơ chế phân bổ tín dụng theo "sức khỏe" của ngân hàng.

Thứ hai, về hiệu quả sinh lời, HDBank nhiều năm liền duy trì ROE trên 25% và giữ vị thế dẫn đầu toàn ngành những kỳ báo cáo gần đây. ROE là chỉ số được các quỹ đầu tư dài hạn đặc biệt coi trọng, bởi nó cho thấy tăng trưởng không chỉ đến từ quy mô hay đòn bẩy, mà từ khả năng sử dụng vốn hiệu quả - yếu tố cốt lõi trong các chiến lược tăng trưởng chất lượng.

Thứ ba, về lợi nhuận và chất lượng tăng trưởng, các dự báo từ SSI hay VCBS hiện tại đặt lợi nhuận trước thuế năm 2026 của HDBank quanh mức 24.500 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm trước. Đồng thời, ROAE trên 20% phản ánh khả năng duy trì hiệu quả trên vốn chủ trong bối cảnh quy mô ngày càng lớn. Dư địa cải thiện thêm còn đến từ quá trình số hóa và tối ưu vận hành, với kỳ vọng CIR tiếp tục được kiểm soát tốt khi các nền tảng công nghệ mới đi vào vận hành ổn định từ mức quanh 25% cuối năm 2025.

Cuối cùng là định giá và khung kỳ vọng. Trong các báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán gần đây, vùng giá mục tiêu đối với cổ phiếu HDB thường được đặt trong khoảng 37.500 - 41.000 đồng/cổ phiếu, gắn với giả định tăng trưởng lợi nhuận duy trì hai chữ số và ROE ở mức cao. Đáng chú ý, theo cách tiếp cận của Maybank Securities, P/B dự phóng năm 2026 của HDB khoảng 1,3 lần - mức không quá cao nếu so với hiệu quả sinh lời và triển vọng trung hạn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ thu hút dòng vốn nâng hạng.

Tháng 3/2026 - Một "điểm rơi" tâm lý và dòng tiền đi trước một bước

Với giới đầu tư, kỳ rà soát FTSE vào tháng 3/2026 có thể trở thành một "điểm rơi" quan trọng về mặt kỳ vọng, ngay cả trước khi việc nâng hạng chính thức có hiệu lực vào tháng 9. Lịch sử cho thấy, dòng vốn chủ động thường có xu hướng đi trước các mốc kỹ thuật này, lựa chọn sớm những cổ phiếu được đánh giá là hưởng lợi nhiều nhất khi thị trường được đưa vào các rổ chỉ số mới.

Trong bối cảnh đó, những ngân hàng hội tụ đồng thời tăng trưởng, hiệu quả và minh bạch như HDBank sẽ không chỉ được nhìn nhận như một câu chuyện riêng lẻ, mà là một phần của "câu chuyện Việt Nam" lớn hơn trên bản đồ đầu tư khu vực.

Nếu nâng hạng là cánh cửa mở ra cho thị trường, thì việc dòng vốn bước qua cánh cửa đó và dừng lại ở đâu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của từng doanh nghiệp. Với những gì đang thể hiện qua các chỉ số tài chính và dự báo 2026, HDBank đang đứng ở một vị trí đáng chú ý trong tầm ngắm của dòng vốn tổ chức khi Việt Nam tiến gần hơn tới mốc Secondary Emerging Market.