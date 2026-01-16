Ngân hàng nào có tốc độ tăng trưởng quy mô nhanh nhất trong nhóm Big 5?

Một ngân hàng trong nhóm Big 5 mở rộng quy mô hơn 7 lần sau 10 năm

Trên phương diện quy mô, nhóm Big 5 ngân hàng Việt Nam hiện nay bao gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank và Ngân hàng Quân đội (MB). Đây là những tổ chức tín dụng nắm giữ phần lớn bảng cân đối của hệ thống, đóng vai trò trung tâm trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng thời là các đại diện chủ chốt của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Tính đến năm 2025, BIDV là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống, vượt mốc 3 triệu tỷ đồng và xếp quanh vị trí 100 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương theo công bố của The Asian Banker. Vietcombank và Vietinbank hiện có tổng tài sản 2,6-2,8 triệu tỷ đồng, lần lượt đứng trong nhóm 120–130 ngân hàng lớn nhất khu vực. Agribank duy trì vị thế ổn định quanh nhóm 120–125, trong khi MB dù xuất phát muộn hơn nhưng đã vươn lên quanh nhóm 200-220 ngân hàng lớn nhất khu vực.

Nếu nhìn lại chặng đường 10 năm qua, từ 2015 đến 2025, tốc độ mở rộng bảng cân đối của nhóm này có sự phân hoá đáng kể. BIDV tăng tổng tài sản từ khoảng 850 nghìn tỷ đồng năm 2015 lên hơn 3 triệu tỷ đồng vào năm 2025, tương đương mức tăng gấp hơn 3,5 lần, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 14%/năm.

VietinBank đi từ dưới 800 nghìn tỷ đồng lên gần 2,8 triệu tỷ đồng trong cùng kỳ, duy trì CAGR khoảng 13,5%. Vietcombank cũng đã nâng tổng tài sản từ khoảng 670 nghìn tỷ đồng lên trên 2,5 triệu tỷ đồng, tức gấp với CAGR xấp xỉ 14%.

MB trong khi đó có sự tăng trưởng ấn tượng hơn về tốc độ. Năm 2015, tổng tài sản của ngân hàng này mới chỉ hơn 220 nghìn tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng trên. Tuy nhiên, đến năm 2024, MB đã chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng và đến cuối năm 2025 đã lên khoảng 1,61 triệu tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 10 năm, tổng tài sản của MB đã tăng hơn 7 lần, với CAGR giai đoạn 2015–2025 lên tới gần 18%, và riêng giai đoạn trong và sau Covid 19 (2020–2025) còn cao hơn, gần 25%/năm.

Bao lâu nữa để có thêm ngân hàng đạt quy mô 2 triệu tỷ đồng?

Dữ liệu lịch sử cho thấy, BIDV mất khoảng 6 năm để tăng tổng tài sản từ 1 triệu tỷ đồng (2016) lên 2 triệu tỷ đồng (2022); VietinBank cũng cần 6 năm cho cùng hành trình, từ 2017 đến 2023. Trong khi đó, Vietcombank chạm mốc 1 triệu tỷ đồng năm 2017 nhưng đến 2024 mới vượt 2 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 7 năm.

Vậy mất bao lâu nữa để hệ thống Việt Nam có thêm một ngân hàng tầm vóc với quy mô 2 triệu tỷ đồng?

Với quy mô hiện tại của MB là 1,61 triệu tỷ đồng và giả định tốc độ tăng trưởng thận trọng hơn so với quá khứ, khoảng 18–20%/năm, ngân hàng này hoàn toàn có khả năng đạt mốc 2 triệu tỷ đồng ngay trong đầu năm 2027, như vậy MB chỉ mất 2-3 năm để đạt mốc từ 1 lên 2 triệu tỷ tổng tài sản.

Tuy nhiên, tăng trưởng quy mô chỉ bền vững khi được nâng đỡ bởi nền tảng vốn đủ mạnh. Tại thời điểm 30/6/2025, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của MB và Vietcombank lần lượt đạt 11,6% và 11,5%, cao hơn đáng kể so với mức 9,57% của BIDV và 10,29% của VietinBank. Trong bối cảnh đó, MB và Vietcombank đang sở hữu "đường băng" tăng trưởng dài hơn so với các ngân hàng còn lại.

Bên cạnh vốn, không gian chính sách cũng là yếu tố thúc đẩy mở rộng quy mô. Việc một số ngân hàng như MB, Vietcombank tham gia nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém không chỉ mang ý nghĩa tái cấu trúc hệ thống, mà còn đi kèm những cơ chế ưu tiên nhất định về hạn mức tăng trưởng, phạm vi hoạt động và định hướng chiến lược. Đây là yếu tố giúp các ngân hàng có nền tảng tốt duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tiếp theo, ngay cả khi quy mô đã bước sang ngưỡng triệu tỷ đồng.

Xa hơn, tham vọng của các ngân hàng Việt Nam không dừng lại ở thị trường nội địa. Thứ hạng ngày càng cải thiện trên bản đồ ngân hàng châu Á – Thái Bình Dương cho thấy các tổ chức tín dụng lớn của Việt Nam đang tiệm cận nhóm trung bình khá trong khu vực, thay vì đứng ở rìa như một thập kỷ trước.

Sự xuất hiện của thêm nhiều ngân hàng quy mô 2 triệu tỷ đồng sẽ đánh dấu một bước trưởng thành mới của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ chỗ tập trung vào xử lý nợ xấu và ổn định, hệ thống đang bước sang giai đoạn cạnh tranh về quy mô, hiệu quả và vị thế khu vực.





